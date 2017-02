El cardenal Martínez Sistach presenta al Papa Francisco el programa del II Congreso Internacional sobre “Laudato si’ y Grandes Ciudades”

El cardenal Martínez Sistach presenta al Santo Padre en una audiencia privada el programa del II Congreso Internacional sobre “Laudato si’ y Grandes Ciudades”

Este mediodía el Papa ha recibido en audiencia privada en el Palacio Apostólico del Vaticano el cardenal Lluís Martínez Sistach, arzobispo emérito de Barcelona. El cardenal ha presentado al papa Francisco el programa del II Congreso Internacional de las Grandes Ciudades que está previsto que se celebre los días 13, 14 y 15 del próximo mes de julio en la ciudad de Río de Janeiro, dedicado a “Laudato si’ y Grandes Ciudades” .

El Santo Padre se ha interesado mucho por este segundo Congreso, dado que cuando era arzobispo de Buenos Aires ya mostró su preocupación por la acción de la Iglesia en las actuales concentraciones urbanas. Este segundo Congreso, que está especialmente vinculado al mundo latinoamericano, centrará sus trabajos en las enseñanzas del Papa sobre la ecología, en especial en la encíclica Laudato si’. El Congreso estudiará tres cuestiones ecológicas que afectan de manera especial a las grandes concentraciones urbanas actuales: el problema del agua, los problemas derivados de la contaminación del medio ambiente y el problema de los residuos. Las ponencias han sido confiadas a expertos en ecología de todo el mundo y el programa, además de las ponencias, prevé varias mesas de debate: una con alcaldes de grandes ciudades para presentar experiencias positivas en curso, otra con líderes religiosos y otra de rectores de grandes universidades.

Promueve este nuevo Congreso la Fundación Antoni Gaudí para las Grandes Ciudades, que tiene su sede en Barcelona y que preside el cardenal Martínez Sistach. El Congreso se prepara en estrecha colaboración con el cardenal Orazio Tormenta, arzobispo de Río de Janeiro, y con sus colaboradores. Está previsto también que el papa Francisco dirija un mensaje a los participantes en este segundo

Congreso, como ya lo hizo en ocasión del Congreso celebrado en Barcelona el año 2014. Aprovechando la ocasión de esta audiencia, el cardenal Martínez Sistach ha ofrecido al Santo Padre sus dos recientes publicaciones. El libro que ha dedicado a la exhortación del papa Francisco sobre la familia, con el título “Cómo aplicar Amoris laetitia”, que ya se ha publicado en castellano y catalán (Claret), y en italiano y portugués, y también le ha ofrecido la edición catalana de su libro-entrevista “Un cardenal se confiesa”, que ya ha aparecido en catalán (Proa) y están en preparación las ediciones en castellano (Planeta) y en italiano (Editrice Vaticana).

BARCELONA, 16 de febrero de 2017.-

