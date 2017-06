El cardenal Maradiaga inaugurará el IX Congreso Teológico Pastoral en Cáceres

La Diócesis está organizando como cada año su Congreso Teológico Pastoral que este año alcanza su novena edición, bajo el lema “Con Cristo”, tendrá lugar en Cáceres, los días 16 y 17 de junio de 2017.

El cardenal Maradiaga inaugurará el IX Congreso Teológico Pastoral

Al finalizar el curso, la Diócesis celebra este congreso que sirve para clausurar de forma oficial el curso. El obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Francisco Cerro Chaves, ha explicado que este congreso fue una de sus primeras iniciativas a su llegada hace casi diez años al episcopado y recuerda que cada año congrega a “alrededor de 500 personas” y que en algunas ponencias se “superan las 600 personas”.

El objetivo del Congreso es celebrar, profundizar, revisar y formar en los grandes retos de hoy en la evangelización, siguiendo los objetivos pastorales de cada curso. Este año, el IX Congreso Teológico Pastoral está centrado en la Misión Evangelizadora de la Iglesia en el mundo de hoy y se abordará a través de las diferentes conferencias en distintos ámbitos: desde la Iglesia doméstica a la comunión eclesial, el compromiso social, la espiritualidad, el testimonio en el mundo del voluntariado y la comunicación de la Iglesia en el mundo.

Por supuesto, también se abordará el Sínodo (actualmente cuenta con cerca de 3.465 participantes y más de 340 grupos sinodales), que enfrentará de forma inminente su tercera fase, la Asamblea Sinodal, en el próximo curso, de donde se sacarán las conclusiones que se publicarán en las “constituciones sinodales”.

De hecho, dentro del Congreso Teológico Pastoral, el viernes por la tarde, a partir de las 18.30 horas, se analizarán en las mesas redondas las conclusiones de los cuatro temas ya trabajados en los grupos sinodales.

El obispo invita expresamente a todos los grupos sinodales a participar, y que cuenten al menos con la representación de los coordinadores y secretarios. “Perderse este Congreso sería no tomarle el pulso al Sínodo Diocesano”, sentencia Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres.

Cabe recordar que los grupos sinodales ya han terminado de trabajar los cuatro temas (El anuncio del evangelio y la transmisión de la fe, El compromiso social y caritativo en la sociedad de hoy, La formación y participación de los laicos en la Iglesia y en el mundo y por último, La organización pastoral de la diócesis).

Entre los ponentes, hombres y mujeres que abordarán la misión de la Iglesia, en la sociedad y en el compromiso social. Destaca la presencia del Cardenal Maradiaga, estrecho colaborador del Papa Francisco y expresidente de Cáritas Internacional, que inaugurará el Congreso Teológico, el viernes 16 de junio a las 17 horas. La Eucaristía de esa tarde, en el Espíritu Santo, al término de la jornada, estará oficiada por él. Además, al día siguiente asistirá también al resto de actividades del Congreso.

El sábado será el turno de otros cuatro ponentes, la locutora y periodista de COPE, Cristina López Schichting, la vicepresidenta de Manos Unidas, Guadalupe Sierra, la directora de la nueva oficina de transparencia de la Conferencia Episcopal Española, Ester Martín, el autor de libros de espiritualidad, Padre Miguel Márquez Calle, ocd, y el Director de la Colección “Persona” de la fundación Mounier, José Manuel Domínguez Prieto.

NOVEDADES EL CONGRESO

Dentro de las novedades, la exposición “Organización administrativa y pastoral de la diócesis de Coria-Cáceres desde 1752 hasta nuestros días”, sobre los arciprestazgos, que ofrecerá información sobre los mismos y su evolución histórica.

En el contexto del Congreso se presentará el libro de inspiración sinodal: “Canciones para la comunidad cristiana. Caminando en comunidad”, de D. Francisco Cerro Chaves y Florentino Escribano. El libro va acompañado de un disco: “Sendas de Luz”. Los miembros coro parroquial de Ntra. Sra. De Guadalupe y otros colaboradores, autores de la grabación, cantarán en la misa del viernes 16 en la parroquia del Espíritu Santo.

CONCIERTO

Por otro lado, en esta edición, tras la celebración eucarística del sábado, oficiada por el Obispo Francisco Cero Chaves en la Concatedral de Santa María, a las 21 horas (con la institución del Ministerio de Acólitos), diversas Corales Extremeñas ofrecerán un concierto bajo el título “Conoce tus raíces”, en el Aula de Cultura de la Calle Clavellina. Será el sábado 17 de junio, a las 22 horas.

Más información del congreso e inscripción en www.diocesiscoriacaceres.es y en los teléfonos 927 62 73 38 (Casa de la Iglesia, general Ezponda, 14 Cáceres) y 927 24 52 50 (Obispado. Plaza de Santa María s/n).

