El ateísmo militante excluyente de lo religioso: el gran problema para la Fe Cristiana en España y Europa, por Jordi Picazo

Post secularismo y libertad religiosa (I)

“¿Cuál es el papel de la religión en la sociedad europea contemporánea? La teoría de la secularización se ha demostrado incompleta, ahora conviene diagnosticar de nuevo el grado de vitalidad de las creencias religiosas y las distintas formas que estas están adoptando”. Estas son las cuestiones a las que procurá aporta luz Javier Martínez Torrón en su breve ponencia en el simposio “ Estado y su contribución en las democracias pluralistas actuales “, el 26 de noviembre de 2016 en Barcelona. Según Martínez Torrón “estamos cometiendo un error en el abuso del término ‘secular’ y ‘secularidad’.

M-T: “BUSQUEMOS UNA NEUTRALIDAD INCLUSIVA, NO UNA NEUTRALIDAD EXCLUYENTE”.

El audio-resumen que ofrezco aquí (7’) incluye extractos de la charla completa, que puede también escucharse (31’) haciendo clic aquí

Javier Martínez Torrón , catedrático de Derecho Eclesiástico (Universitat Complutense de Madrid), habló de manera clara de las dificultades a la hora de entender que la libertad de conciencia debe ser velada por el Estado, que a veces tiene problemas para ampararla al considerar falsamente que proviene del fundamentalismo religioso.

M-T: “LOS PROBLEMAS DE COMPETENCIA DE PODERES RELIGIOSO Y CIVIL, DE HACE DOS O TRES SIGLOS ESTÁN OBSOLETOS”.

El Estado a menudo asocia conceptos como libertad religiosa y defensa de la vida a la idea de fundamentalismo religioso. Martínez Torrón explicó que el Estado y las Instituciones a menudo son muy liberales a la hora de defender, por ejemplo, la diversidad sexual como libertad de las personas, y no son capaces en ocasiones de aplicar la misma vara de medir a la libertad de conciencia en otras áreas, y menos en la religiosa; o a la defensa de la vida, catalogándola a menudo como un acto de fundamentalismo religioso. ​

Los ginecólogos, maestros y profesores, y personas responsables de establecimientos penitenciarios en el caso de la pena de muerte, pueden ver sus derechos naturales menoscabados: y son naturales estos derechos, que no creados por leyes, porque emanan de la dignidad de la persona. Puso el ejemplo de los médicos que se niegan a realizar abortos por objeción de conciencia, o del colegio de Elche en España donde la dirección prohíbe traer figuritas religiosas para celebrar la Navidad: son ejemplos de sinsentidos.

La fe Cristiana, en su experiencia, no es combatida por las minorías religiosas, sino por los que propugnan un ateísmo militante excluyente de lo religioso.

Foto: El Dr. Javier Martínez Torrón

Jordi Picazo/Barcelona

