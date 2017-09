Cardenal Cañizares: “El Santo Cáliz nos ilumina por el amor, la reconciliación y la unidad, tan necesaria hoy”

El arzobispo y el presidente de Iberdrola inauguran la nueva iluminación del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares y el presidente de Iberdola, Ignacio Galán, han inaugurado hoy la nueva iluminación de la Capilla del Santo Cáliz de la Catedral que, según ha indicado el titular de la diócesis “hace brillar el objeto que nos ilumina a todos, el Santo Cáliz de la Última Cena, que es sangre derramada para el amor, la reconciliación y para la unidad, tan necesaria hoy”.

El nuevo sistema de iluminación consta de 38 proyectores LED y otros dispositivos de esta misma tecnología, así como un sistema de control con pantalla táctil que permite programar la iluminación del retablo por escenas o por zonas de la capilla. La nueva iluminación permitirá reducir el consumo eléctrico en más de un 60% y un ahorro de emisiones de CO2 cercano a las 2,5 toneladas al año.

“Nos congratula la inauguración de esta nueva iluminación, no sólo por el aspecto técnico, sino también por ese signo de luz que es el Cáliz que Jesús tomó en sus santas y venerables manos, y esta es la prueba de su autenticidad”, ha subrayado el Arzobispo en el acto de encendido de la nueva iluminación de la Capilla que alberga la sagrada Copa, que la Catedral custodia desde el siglo XV.

Esta nueva instalación, sufragada por la compañía Iberdrola a través de su Fundación, “es fuente de luz, y la luz es día, vida, realidad que puede entrar dentro del corazón y llenarlo de gozo. Es también visión y contemplación de la realidad, genera admiración y asombro, alegría, esperanza, confianza y libertad. La luz es pasión y hermosura. Es vida palpitante en amor, sinceridad y transparencia, revelación y manifestación divina. Dios es luz, Cristo es la luz del mundo y sus discípulos, su transparencia”, según el Cardenal.

Además, “con esta luz contemplamos el Santo Cáliz de la Última Cena en esta Capilla que hoy se ilumina para la reconciliación de todos. La luz sugiere la verdad, alimento del espíritu, y no se concibe sin que brille o sin calor. No hay verdad sin vida y sin amor”.

Más de 300.000 personas visitan la Capilla del Santo Cáliz al año

Por su lado, el deán de la Catedral, Emilio Aliaga, ha destacado que la Catedral “conserva desde el siglo XV el Santo Grial y son muchos los visitantes de la Seo que vienen marcados por la búsqueda de esta reliquia. Este Aula Capitular es un lugar bendito que guarda también vivencias e historias que reflejan la evolución y el progreso de la cristiandad”.

Igualmente, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha apuntado que la compañía “con actuaciones como ésta demuestra su compromiso con Valencia, donde quiere seguir colaborando en la conservación del patrimonio cultural” y ha recordado que la Capilla “acoge la reliquia tan venerada que es también uno de los elementos más atractivos del patrimonio valenciano”. Al respecto, ha hecho hincapié en que ese interés por la reliquia lo demuestran “los más de 300.000 visitantes que la Capilla recibirá este año, según las previsiones del Cabildo”.

En la inauguración de la nueva iluminación han participado el Arzobispo de Valencia; el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera; el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler; y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.

También han estado presentes el obispo auxiliar de Valencia monseñor Esteban Escudero; el Cabildo Catedralicio; autoridades religiosas, civiles y militares; y representantes de asociaciones y colectivos socio-culturales, como La Real Hermandad del Santo Cáliz y la Cofradía del Santo Cáliz.

(Fotos: Víctor Gutiérrez)

(Video: Servicio Audiovisual Diocesano)

VALENCIA 7 SEP. (AVAN).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...