DOCAT APP en español

El regalo del papa ahora cabe en tu bolsillo

Descárgala en Google Play o iTunes

«Mi predecesor, el papa Benedicto XVI, puso en manos de ustedes un Catecismo para jóvenes, el YOUCAT. Yo quisiera hacerles hoy entrega de un nuevo Catecismo, el DOCAT, que recoge la Doctrina Social de la Iglesia. El DOCAT quisiera responder a la importante pregunta «¿qué hacer?». Por eso está diseñado como un manual de instrucciones que, poniendo en práctica el Evangelio, nos ayuda a transformarnos primero a nosotros mismos, después nuestro entorno más cercano y, finalmente, todo el mundo».

Ahora el DOCAT está también disponible en español a través de una aplicación con la que los jóvenes podrán formar grupos, organizar debates y adquirir el compromiso de estudiar el DOCAT, así como formar parte del sueño del papa Francisco y convertirse en embajadores de las enseñanzas sociales de la Iglesia.

¿Qué podrás hacer con la APP?

Lee el DOCAT y evalua tus conocimientos: contesta a los cuestionarios y ¡recibe todas las medallas!

Utiliza tu conocimiento para cambiar el entorno en el que te encuentras.

La aplicación te ayudará a ser un embajador de las enseñanzas sociales de la Iglesia.

Disponible también en papel

El libro del DOCAT explica la Doctrina Social de la Iglesia Católica en doce capítulos y tiene una estructura similar a la del YOUCAT: formato de preguntas y respuestas, citas y fotos, además de una recopilación de los principales textos del Magisterio. En el DOCAT los jóvenes pueden encontrar lo que la Iglesia dice sobre los distintos temas de contenido social y político.

Disponible en las librerías y en www.edicionesencuentro.com

ISBN: 978-84-9055-152-3 | 320 páginas | 13.00 €

¿Quieres saber más sobre DOCAT?

