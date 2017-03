Día Internacional de Síndrome de Down: El arzobispado de Concepción (Chile) comprometido con la causa

– La Iglesia de Concepción, en el ámbito de las personas con Síndrome de Down, ha promovido junto a otras acciones una empresa de Lavandería industrial 21, que ha capacitado a numerosos jóvenes y ha promovido, además, puestos de trabajo para otros.



Con mucho entusiasmo, este martes 21, se realizará un novedoso programa en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, en Plaza 7 Fútbol, en el sector ubicado detrás de la Clínica Universitaria, en la comuna de Hualpén.

La actividad, que se desarrollará las 10.00 y las 14.00 horas, se realizará por cuarto año consecutivo, con el objetivo de generar una mayor y real inclusión, comentó Matías Würth, uno de los promotores de esta iniciativa, a la que se espera participen más de 300 personas. Dijo que el programa contempla actividades como equino terapia, fútbol, baile entretenido, juegos inflables, camas elásticas, cabinas de fotos, entre otras.

Würth señaló que están invitadas todas personas con síndrome de Down apoyados por organizaciones e instituciones, pero también particulares. “La idea es incluir a la comunidad, tenemos muchos voluntarios y se siguen sumando, porque en el fondo es generar inclusión, eso se logra a partir de que la comunidad que comience a generar lazos”, afirmó, agradeciendo el apoyo de distintas empresas y auspiciadores.

El organizador resaltó, de manera particular, el trabajo de la Iglesia de Concepción, en el ámbito de las personas con Síndrome de Down, que promovió la empresa de Lavandería industrial 21, que ha capacitado a numerosos jóvenes y ha promovido, además, puestos de trabajo para otros.

“Lo que hace la iglesia es lo que deberían comenzar hacer las empresas. El Síndrome de Down no es una discapacidad, ellos tienen capacidades tremendas. Lo visto en la lavandería 21 es algo maravilloso y veo que el Arzobispado está muy comprometido con esta causa, y ha hecho grandes esfuerzos para que no se cerrara el Instituto Down de Concepción, que es una de las instituciones que atiende y da escolaridad a los niños Down, y que estuvo de quebrar”.

Recalcó que lo que ha hecho la Iglesia es “extraordinario, porque es un paso muy grande al buscar trabajo para los jóvenes con Síndrome de Down; es un gran paso en el tema de la inclusión y creo que lo que es un tema de innovación e inclusión muy grande. Creo deberían replicarse en las empresas”.

Actualmente, en Lavandería Industrial 21 trabajan actualmente 15 trabajadores, de los 21 que han pasado por ella. Otros 6 jóvenes, además, están trabajando en otras instituciones. Recordar que al inicio hubo 11 jóvenes en la lavandería y año a año, se ha ido aumentando los puestos de trabajo. Dos jóvenes se desempeñan en el Arzobispado de Concepción, dos en Casa Betania, uno de la rectoría de la Universidad de Concepción y uno en la empresa Mi Plagas.

Fuente: Comunicaciones Concepción

