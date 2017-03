Día de la Ciencia 2017 en BVM Irlandesas de Madrid, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Os cuento que hoy se ha celebrado en el colegio de la Bienaventurada Virgen María Irlandesas de Madrid el Día de la Ciencia. Toda una jornada dedicada a la ciencia, en la que alumnos mayores ofrecen experimentos a los peques del cole, e intervienen en charlas divulgativas profesores y personal ajeno al colegio, pero relacionado con la ciencia. Yo he sido invitado para hablar de ciencia y fe.

Han sido muchas cosas las que me han llamado la atención: el decoro, el cariño de las religiosas, la armonía entre los profesores…pero sobre todo que el colegio estaba patas arriba para concienciar a los alumnos de la importancia de la ciencia…¡un colegio religioso! Todos los enemigos de la religión en la escuela deberían haber pasado hoy por esta auténtica feria de la ciencia para todos los públicos. La multitud de actos organizados con el objetivo de disfrutar y hacer divertido algo además útil como es el conocimiento científico, para fomentar vocaciones….todo sin enfrentamientos ni riñas con lo religioso. Habituados estamos a las semanas de la ciencia en las que llevo participando más de diez años, pero lo que he visto hoy en este colegio no lo había visto en mi vida. Y es que hay quien tiene como objetivo en nuestros tiempos desacreditar el fomento de la ciencia en ambientes católicos, y la realidad supera la mitología de este tipo de planteamientos: la Iglesia Católica y la ciencia se han llevado y se siguen llevando muy bien, y el aserto de que “ciencia y fe son incompatibles” es una paparrucha insostenible al contrastarla con la realidad. Además, la ciencia no es propiedad exclusiva de ninguna ideología política, y la historia de la ciencia en España, si se sabe contar, es prueba irrefutable de ello. Otra cosa es lo que nos quieren hacer creer quienes transmiten de una vez eliminado el aspecto religioso del dominio público entraremos en una era nueva, neutral…nada más alejado de lo que día a día conocemos por los medios: de neutralidad nada, de desinterés por utilizar a la ciudadanía en beneficio propio nada…etc., etc., etc.

Mi más sincera felicitación a las Hermanas Irlandesas y al profesorado y alumnado de ese magnífico colegio por esta iniciativa que lleva años celebrándose. Es fundamental que los jóvenes conozcan la perfecta conciliación ciencia y fe, dado que si no es así pueden perder ésta última. Ya lo decía el Cardenal Arzobispo de Bolonia Mons. Giaccomo Biffi en el libro más que recomendable “Leyenda negra de la Iglesia” de Vittorio Messori, “Cuando un muchacho educado cristianamente por la familia y la comunidad parroquial, a tenor de los asertos apodícticos de algún profesor o algún texto empieza a sentir vergüenza por la historia de su Iglesia, se encuentra objetivamente en el grave peligro de perder la fe”. Tal vez por ello san Juan Pablo II, en 2002, en su Discurso a la Conferencia Episcopal de las Antillas en visita “Ad Limina“ dijo que «es necesaria una nueva apologética», dado que “En un mundo donde las personas están sometidas a la continua presión cultural e ideológica de los medios de comunicación social y a la actitud agresivamente anticatólica de muchas sectas, es esencial que los católicos conozcan lo que enseña la Iglesia”…y lo que ha hecho por el desarrollo científico universal, añadiría yo en la misma línea.

