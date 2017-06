Defendiendo la Verdad: V Jornadas Ciencia y Fe

V Jornadas Ciencia y Fe

22 y 23 de junio 2017, Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario de San Pablo

Está de moda la “posverdad”, que no es otra cosa que el último disfraz de la mentira. Jesucristo dijo “Yo soy la Verdad”, con mayúscula y sin prefijos.

La ciencia es una manera de buscar la verdad. Eso es lo que se propone hacer en estas jornadas.

La inauguración de las jornadas contó con la presencia de D.Carlos Romero Caramelo. Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, con D. Ginés García Beltrán, Obispo de Guadix y Consiliario Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas y con D. Francisco Molina Molina, Moderador del Grupo de Trabajo Ciencia y Fe.

D Francisco Molina organizador de estas y anteriores jornadas, presentó las mismas indicando que se ha llamado a estas Jornadas “Defendiendo la Verdad”, porque parece que estamos en una época en la que la mentira se está imponiendo. Se nos quiere prohibir decir la verdad en aras de una utopía que se nos quiere de hacer ver como alcanzable, donde podremos ser todos felices mediante el placer. es la utopía hedonisto-consumista que surgió sobre todo en EE.UU. en los años 20, cuando la producción industria empezó a ser tan eficiente. Esta sociedad que se nos está intentando imponer implica que el ser humano no tiene otras necesidades que aquellas que pueden satisfacerse con los placeres.

El libro de Aldous Huxley “Un Mundo Feliz” describe una sociedad de ese tipo. En ese mundo hay que ser responsable en su trabajo, pero totalmente irresponsable en la vida personal. Se ve mal que se creen vínculos afectivos duraderos, La familia, por supuesto, no existe y la maternidad se ha sustituido no ya por los vientres de alquiler, sino por el embarazo in vitro, donde se desarrollan embriones resultantes de fecundación también in vitro a partir de óvulos y espermatozoides seleccionados. Existe una droga ideal, que proporciona una profunda sensación de felicidad y que supuestamente no crea adicción, a la que se recurre cada vez que uno tiene una contrariedad. Por supuesto que en esa sociedad, pensar en la transcendencia no se admiten por lo cual la religión está prohibida. También está prohibido el arte, porque parece que nos sirve de vehículo hacia una realidad que nos transciende. Curiosamente, en esa sociedad aunque se proclama que todo está basado en la ciencia, también está prohibida la ciencia, porque la ciencia es un camino hacia la Verdad, y la verdad es peligrosa.

Aparte de la Revelación, en la que muchos no creen, la verdad se encuentra mediante la experiencia y mediante la razón. La ciencia, interpretada a través de la Revelación, es un camino excelente de búsqueda de Dios.

¿Es posible ser felices sin buscar la verdad? ¿Es posible ser felices viviendo en la mentira?

No olvidemos lo que dijo Jesús: “La Verdad os hará libres”.

Intervino, asimismo, en esta presentación de las Jornadas el Obispo de Guadix, D. Ginés García Beltrán. Indicó que si durante cierto tiempo se pensó que la ciencia y la fe eran irreconciliables, hoy día la relación se caracteriza por el diálogo respetuoso y la colaboración. Entre la ciencia y la fe no existe antagonismo, pues ambas se complementan para llegar a la verdad, como afirmó el Papa Benedicto XVI.

“La fe y la razón (Fides et ratio) son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobe si mismo” (F y R. , 1 ) S. Juan Pablo II.

El hombre es un ser en búsqueda, dijo. El científico busca, el creyente busca. Por tanto, el estado de búsqueda y la condición de buscar une al creyente y al científico. Unos y otros, de una u otra manera, aspiran a la verdad. La búsqueda auténtica y limpia nos humaniza y nos hace libres.

Sin verdad no hay justicia, sino arbitrariedad, no hay libertad sino libertinaje, no hay bondad sino oportunismo, no hay belleza sino apariencia. Las Iglesia alienta el trabajo de la investigación científica que busca poner a la luz la verdad que Dios ha inscrito en el libro de la creación. Esa búsqueda siempre debe ser desde la humildad. La verdad no es impositiva, sino propositiva.

Terminó su intervención, recordando las palabras del Papa Francisco en un encuentro con científicos promovido por la Specola Vaticana. “…Me complace vuestro trabajo y los aliento a perseverar en la búsqueda de la verdad. Nunca hay que temer a la verdad, ni aferrare a posiciones de cerrazón, sino que hay que aceptar las novedades de los descubrimientos científicos en actitud de total humildad…” (12 mayo 2017).

Después de la presentación se pasó a las ponencias. La primera corrió a cargo de D. Alejandro Macarrón Larumbe, Director Fundación Renacimiento Demográfico. Fue presentado por D. Julio Gonzalo González, Catedrático emérito de Física. Universidad Autónoma de Madrid. El título de su ponencia fue: “¿Está la tierra superpoblada?”. Comenzó Alejandro Macarrón con una alusión a ciertos augurios como que “en los próximos años, cientos de millones de seres humanos morirán de hambre por la sobrepoblación…Nadie podrá impedir un enorme crecimiento de la mortalidad” (Paul Ehrlich, en su libro “La explosión demográfica”, 1968. Decía Juan Velarde Fuertes, economista y premio Príncipe de Asturias, que “el problema demográfico de España es tan grave que, si seguimos así, España desaparecería. ¿Qué futuro tiene un país de viejos?”. Pero, ¿está superpoblada la Tierra?-. La respuesta de Alejandro Macarrón fue: no. No por exceso de densidad de población; no por falta de recursos materiales; no por inestabilidad político-social ligada a exceso de gente; no por agotamiento de la biomasa. Se preguntó también: ¿llegará a estar la Tierra superpoblada?. Si la población siguiese creciendo indefinidamente a buen ritmo, si. De seguir creciendo la humanidad como en el siglo XX, en el siglo XXVII se llegaría a 35 billones de seres humanos (unas 4.600 veces lo que ahora), que sería toda la biomasa terrestre. Hay que tener en cuenta que la población mundial crece en función del balance entre las tasas de mortalidad -en especial de la infantil y juvenil- y la tasa de fecundidad. Y no parece que la Tierra llegue a estar realmente superpoblada. La fecundidad mundial ha caído a la mitad en los últimos 50 a 60 años. Actualmente hay unos 7.500 millones de seres humanos, Con las tendencias actuales, previsiblemente, el máximo histórico de población humana llegará a ser de 9.000 – 10.000 a 12.000 millones de personas entre 2050 y 2100.

La fecundidad mundial se ha desplomado en los países más desarrollados y los de nivel intermedio. También está cayendo con fuerza en los países más pobres, en su mayoría africanos.

¿Están superpobladas algunas partes de la Tierra, o podrían llegar a estarlo?. Algunas zonas del mundo sí parecen superpobladas o con tendencia a estarlo. El 98% de los más de 90 millones de egipcios vive en unos 35.000 kilómetros cuadrados a lo largo de las fértiles riberas del Nilo. Y cada año hay entre 2 y 3 millones adicionales. La población de la franja de Gaza se duplica cada 25 años. En Nigeria, con 65% menos población que la Unión Europea, nacen más niños que en ésta. Al ritmo actual, en 2065 tendría unos 500 millones de habitantes. En Bangladesh, la densidad de población es 20 veces la media mundial.

En cambio, otras partes del mundo están poco pobladas o tienden a una despoblación y un envejecimiento crecientes. El país con menor tasa de fecundidad media del mundo en los últimos 25 años ha sido España. Las tres regiones europeas más infecundas en media de 2010 a 2014, de un total de 276, fueron: Asturias, Canarias y Galicia. Las tres provincias con más porcentajes de mayores de 64 años y al menos 100.000 habitantes de toda Europa son: Orense, Zamora y Lugo.

Antes de 2020, por primera vez en la Historia, según la ONU, habrá más personas en el mundo mayores de 64 años que menores de 5. En España ya hay cuatro mayores de 64 por cada menor de 5.

Principalmente por la baja natalidad, aunque también por la mejor nupcialidad y las altas tasas de divorcio, los hogares en España y Europa están cada vez menos poblados.

En resumen: La Tierra no parece superpoblada actualmente. Y si ya lo estuviera, podríamos vivir con un nivel económico medio algo menor, o menos crecimiento económico.

Si la población siguiese creciendo a los ritmos del siglo XX y anteriores, en algún momento acabaría habiendo superpoblación.

La segunda ponencia la impartió D. Nicolás Jouve de la Barreda, Catedrático de Genética. Universidad de Alcalá de Henares. Le presentó Dª Patricia Santos Rodríguez, secretaria General Instituto de Humanidades Ángel Ayala. D. Nicolás disertó sobre “El big-bang de la vida humana. Identidad y regulación genética”.

Los puntos que abordó en su ponencia fueron: La fecundación, el “big-band” de la vida; la “identidad genética”; el embrión ficticio y el problema de gemelación; embriogénesis humana bajo la batuta de los genes; la histogénesis y organogénesis; coordinación, continuidad y gradualidad; las modificaciones epigenéticas.

El cigoto es la primera manifestación corporal – es un embrión unicelular. La RAE define embrión como principio no desarrollado de algo; ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie.

El Dr. Angelo Serra considera “el cigoto como el punto exacto en el espacio y en el tiempo en que un `individuo humano´ inicia su propio ciclo vital”.

Existe distinción entre identidad genética e identidad personal. Identidad genética=Genoma individual. Se constituye por herencia con los genes canalizados por los gametos y procedentes de los padres. Es la propiedad más importante de cada ser humano y es el centro organizador y coordinador del desarrollo.

Ya en 1999, Roberto Colombo decía: “Todo organismo multicelular que se reproduce sexualmente comienza su ciclo vital como un organismo precariamente constituido por una sola célula (embrión unicelular o cigoto) y después por pocas células (embrión multicelular). Pero sus estructuras biológicas, aparentemente sencillas, no hacen que el embrión unicelular equivalga a ninguna de las células del cuerpo tomadas de una en una, ni que el embrión multicelular sea equivalente a ningún grupo o conjunto de estas células. Desde el principio se trata ya de un organismo -y no de una célula o un conjunto de células”.

Las tres propiedades, indicó Nicolás Jouve, que caracterizan el desarrollo desde la primera división de segmentación son: Coordinación (programa genético), continuidad (cambios paulatinos) y gradualidad (aumento de complejidad).

En conclusión: La fecundación determina el big-bang de la vida. Queda fijada la identidad genética. El desarrollo embrionario está regulado genéticamente en espacio y tiempo. El embrión (hasta la octava semana) y el feto (a partir de la octava semana) son las primeras fases del desarrollo. Un embrión no es un aglomerado de células sino un “organismo”. Cada vida humana es una vida única sin saltos cualitativos. El embrión y el feto, las primeras etapas de la vida, son biológicamente equiparables al recién nacido y al adulto.

En la tarde, se impartieron otras dos ponencias. Una a cargo de D,Manuel Alfonseca Moreno . Catedrático y profesor honorario de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Autónoma de Madrid. Su conferencia fue: “Ideología y Falacias Científicas”.

La presentó Dª María del Carmen Escribano Ródenas, profesora de Matemáticas en la Universidad CEU San Pablo.

D.Manuel Alfonseca, habló de falacias históricas, falacias lógicas y falacias científicas. Así, como falacias históricas, mencionó algunos mitos modernos de la historia de la ciencia: En la Antigüedad y en la Edad Media creían que la Tierra era plana. Colón demostró que es redonda. Ya Aristóteles (384-322 a.C.) consideraba a la tierra redonda, porque cuando un barco se aleja en cualquier dirección, desaparece primero el caso; la sombra de los eclipses es circular y las estrellas cambian al fijar al norte o al sur.

Otro mito moderno de la historia de la ciencia es: que en Antigüedad y en la Edad Media se creía que la Tierra era muy grande. La Astronomía moderna demostró que es infinitesimal comparada con el Universo. La tierra es pequeña. Ya Claudio Ptolomeo(100-170) indicó en “He Mathematike Sintaxis (Almagesto) Libro I cp.5, que “la Tierra, en relación con la distancia de las estrellas fijas, no tiene tamaño apreciable y debe considerarse como un punto matemático”. Por otra parte, en la Antigüedad y en la Edad Media, creían que la Tierra está en el centro del Universo y, por tanto, que es el astro más importante del Universo. Copérnico, al quitarle el lugar central, le quitó también su importancia. Otro mito es el de la Edad Oscura, cuando la realidad es que en la Edad Media se sucedieron gran cantidad de inventos, como: molino de viento (1185), diques (Holanda, s.XII), universidad (1088), chimenea (s.XII), reloj mecánico (1283), pólvora (traída de China), cañón (1338).

Otra falacia es la petitio principii; afirmar que algo es evidente sin haberlo demostrado. Ejemplo: La evolución biológica no es una hipótesis es un hecho. Cuando la realidad es que la evolución es una hipótesis científica muy bien contrastada pero no un hecho. Otra falacia es la de generalización apresurada, es decir, afirmar que algo es cierto con información incompleta. Ejemplo: La historia demuestra que el Cristianismo se apoya en bases falsas. Cuando la realidad es que algunos historiadores han intentado demostrar que el Cristianismo se apoya en bases falsas, pero no lo han conseguido. Otra falacia es la del hombre de paja. En una discusión con un ateo, su argumento es: un Dios todopoderoso puede hacer cualquier cosa. Un Dios bueno no puede aceptar el mal. En nuestro universo hay mucho mal, luego nuestro universo no puede haber sido creado por un Dios todopoderoso y bueno. A este argumento, la respuesta que da Manuel Alfonseca es: para llegar a esas conclusión hay que desertar que es lógicamente posible crear un universo exento del mal. El ateo responde: es que yo defino todopoderoso como el que puede hacerlo todo, incluso imposibilidades lógicas. A lo que Manuel Alfonseca, responde: acabas de caer en la falacia del hombre de paja. Porque defines Dios todopoderoso a tu manera. Demuestras que ese Dios no puede ser bueno. Aplicas tu conclusión a nuestro Dios todopoderoso, que no puede realizar imposibilidades lógicas. Otra falacia es la falacia ad hominem. Es la más frecuente, dice Manuel Alfonseca, y consiste en descalificar al contrario en vez de discutir on él: eso lo dices porque eres creyente. Posible respuesta: eso lo dices porque eres ateo.

Otros mitos científicos modernos: La Ciencia ha demostrado que Dios no existe, que el hombre no tiene alma, que no hay vida después de la muerte. Otra falacia es la cientificista: presentar la ideología materialista (una postura metafísica) como si fuese ciencia. Falacia de la igualdad entre materialismo y ciencia; falacia del evolucionismo materialista; falacia del dogma animalista.

Falacia de la igualdad entre materialismo y ciencia. La ciencia tiene por objeto el estudio experimental del mundo material. El materialismo afirma que sólo existe el mundo material. La filosofía cristiana afirma que hay algo además del mundo material. La ciencia no puede dirimir entre esas posturas. El materialismo intenta colar su ideología como si fuera ciencia.

Falacia del evolucionismo materialista. En todos los procesos evolutivos interviene el azar y la casualidad. Luego es probable que Dios no exista. Alfonseca argumenta: en mis experimentos de vida artificial interviene el azar la casualidad. Luego es probable que o no exista.

Falacia del dogma animalista. Todas las especias de seres vivos son equivalentes, ninguna es superior a las demás. No existen criterios que permitan comparar la importancia de las especies. El hombre no es superior a los chimpancés, las hormigas, las bacterias… La evolución no tiene dirección. Pero, el hombre es ¿un animal mal?. La realidad es que el hombre ha cambiado la Tierra, ha invadido el planeta, todos los ecosistemas. La tierra firme cambia de aspecto; la tierra nocturna se ilumina; cambia el espectro de emisión electromagnética. El hombre ha cambiado la Tierra. Se reduce la ozonosfera; aumenta la proporción de CO2; cambio climático; manipulación consciente de la evolución; única especie que se considera responsable de la vida en la Tierra.

Cada ser humano tiene acceso a 100.000 veces más información que cualquier otro ser vivo. Esa información sigue creciendo exponencialmente. Todo en un tiempo ridículamente pequeño.

Los cientificistas pretenden que seamos agnósticos con Dios y tengamos fe en la ciencia. Yo prefiero, dice Manuel Alfonseca, prefiero tener fe en Dios y ser agnóstico en ciencia.

La última ponencia de este primer día corrió a cargo de D. Javier Pérez Castells: ¿Puede hablarse de determinismo neuronal?. Castells es Catedrático de Química Orgánica en Universidad CEU San Pablo. Le presentó D.José Luis Velayos Jorge Catedrático emérito de Neurociencia.

Pérez Castells desarrolló su ponencia con estos puntos: Introducción. Cuatro ideas. El problema de la libertad, el determinismo. El cerebro. Cambiar el cerebro. Modelos de decisión compleja y conclusiones.

Introducción. Comenzó citando a John F. Haught: ¿Es suficiente con selección, accidentes y mucho tiempo?. El drama es que si nos obsesionamos con el diseño no llegamos a nada (cómo explicar el azar, los errores…). Haught habla del Drama como concepto esencial. No hay diseño perece y flexible sino un drama que se está narrando y apunto a un final aun no producido.

La ciencia evolutiva no solo no aleja sino que es un camino hacia el Dios cristiano con tres argumentos: 1º. Humildad divina; 2º entrega divina y 3º la promesa. El cristiano mira al porvenir.

4 ideas. 1ª. El concepto de libertad contrapuesto al concepto de determinismo neuronas es clave en la concepción del hombre. 2ª Los cientifistas ateos pretenden que está demostrado o a punto de serlo la ausencia de libre albedrío, que tan solo sería una ilusión. 3ª Para que exista libertad es necesario, pero no suficiente el azar. Hace falta conectar el mundo nanoscópico (indeterminismo cuántico), con la escala de la vida. 4ª Unan vez que se encuentre dicha conexión la libertad será posible pero no creo que se llegue jamás a demostrar ni su existencia ni lo contrario, pues se tratará de una cuestión de fe.

El problema de la libertad, el determinismo. La biología incluída la neurobiología, descansa en una visión de la causalidad derivadas de la física clásica. Pero eso es incompatible con el concepto de “persona”, como un agente libre. Se abriría un camino posible si la biología pudiera fundarse en una visión de la causalidad y del derecho natural más en sintonía con la física moderna.

Conclusiones: El concepto de libertad es el punto más caliente en la fricción entre ciencia y fe. Los cientifistas ateos pretenden demostrado el “determinismo neuronal”.

El compatibilismo es un maquillaje; es determinismo disfrazado.

Para que exista liberad es necesario, pero no suficiente el azar y lo único indeterminado es el indeterminismo cuántico.

De alguna forma debe amplificarse hasta la escala de la biología.

Es posible que la mayoría de lo que hacemos sea automático. Dos palabras son cruciales para salir del atolladero: decisión y conciencia.

Los modelos de decisión en dos etapas se abren a la indeterminación. Pero de alguna forma debe ser una indeterminación no aleatoria.

Me atrevo a creer, dice Javier Pérez Castells, que no se llegará a demostrar ni la existencia ni la ausencia de libre albedrío, pues se tratará de una cuestión de fe.

Al día siguiente, las V Jornadas de Ciencia y fe, concluyeron con dos ponencias. Una sobre “Eugenesia y Eutanasia. De sus orígenes a Nuremberg”, a cargo de Dr. Andrés Roig Traver, Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Católico Universitario Casa de Salud de Valencia. Fue presentado por Dª Mª José Márquez Moreno, Dra en Medicina y especialista en Medicina Familiar.

Eugenesia, es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de las especie humana. Ya Francis Galton, primo de Charles Darwin, desde mediados del siglo XIX irá desarrollando las bases y los objetivos de la eugenesia en diferentes publicaciones, acuñando el término. Así escribía Francis Galton que “la palabra eugenesia expresa la ciencia de la mejora del linaje de las influencias que permiten, a las razas más aptas la oportunidad de prevalecer sobre las menos aptas” (1883). Desde el inicio buscarán cambios legales para alcanzar sus objetivos: será un proyecto social y político para mejorar la “calidad biológica” de la población.

Serán eugenistas: Winston Churchill Bernard G. Hay, Havelack Ellis J.M Keynes; ateos y creyentes (con la sola excepción de los católicos), los anarquistas españoles y los nazis, los socialdemócratas centroeuropeos y escandinavos. Henry Ford y los grandes magnates norteamericanos -como Rockefeller, así como las primeras feministas.

La eugenesia guarda, indicó Andrés Roig Traver, una estrecha vinculación con el darwinismo. “Las especies evolucionan con la supervivencia de los más fuertes o mejor dotados para adaptarse”. “…Ninguna raza es tan ignorante como para permitir reproducirse a sus peores ejemplares…” (Darwin).

El movimiento eugenésico contó con el apoyo incondicional de la intelectualidad de la época. Así en la campaña de 1910, se preguntaba a los candidatos a las legislativas de todos los partidos: ¿se compromete a apoyar medidas tendentes a impedir la paternidad de los deficientes mentales y otros degenerados?

“Los débiles mentales merecen toda la atención cristiana y científica, pero hay que segregarlos en las condiciones debidas para que su maldición muera con ellos y no se trasmita a las futuras generaciones” (W. Churchill).

El primer Congreso Eugenésico Internacional, tuvo lugar en Londres 1912.

El interés por la eugenesia también se extendió en Norteamérica. Se conocen estudios de campo en hospitales instituciones psiquiátricas, educativas, residencias para deficientes, cientos y sordomudos, asilos, prisiones…Se conocen 750.000 datos biológicos (“el inventario de sangre de la comunidad”) que establecían patrones reproductivos.

Especial interés tiene la obra de Madison Grant “La caída de la gran raza. La base racial de la historia europea”, donde se dice que: “la mezcla racial equivale al suicidio de la sociedad”.

“Este libro es mi biblia” dirá Adolf Hitler.

Tuvieron lugar leyes matrimoniales, regulaciones matrimoniales: exigencias de exámenes médicos o certificados raciales. Así es destacable la “Ley de Integridad Racial de Virginia (1924). exigencia de un certificado racial para contraer matrimonio y prohibición de matrimonios interraciales castigada con penas de prisión.

Esta Ley de Virginia, serviría como modelo al Tercer Reich alemán para la redacción de la Ley de Protección de la Salud Hereditaria del Pueblo Alemán o Ley de Sanidad Matrimonial.

Esterilizaciones. Durante años se realizaron esterilizaciones por motivos eugenésicos sin ningún marco legal. En 1931, 38 estados disponían de leyes que autorizaban la esterilización forzosa por motivos eugenésicos mediante ligaduras de trompas o vasectomías. Las leyes no fueron revocadas hasta los años 70. El balance total: 65000 esterilizaciones efectuadas en varios estados, un tercio en California. Mayoritariamente en mujeres, pobres de color, con retrasos intelectuales o enfermas mentales. Algunos estados las extendieron a sordos, ciegos, epilépticos o con deformidades físicas.

Tests de inteligencia. Lewis Terman. Univ. Stanford. Presidente de la APA y Miembro de Human Betterment Foundation de California. “…los débiles mentales son criminales potenciales. Cada mujer afecta de debilidad mental es una prostituta en potencia… En un futuro próximo los tests de inteligencia pondrán a decenas de miles de estos seres fundamente defectuosos bajo la vigilancia y protección de la sociedad. Los débiles mentales son una carga y no sólo desde el punto de vista económico, sino sobre todo porque estos individuos tienden a convertirse en delincuentes o criminales”. “La deficiencia mental resulta muy frecuente entre las familias hispanas y también entre los negros (…) Desde un punto de vista eugenésico, suponen un grave problema debido a su reproducción inusualmente prolífica. Los deficientes deberían ser segregados, ya que se reducirá la reproducción de debilidad mental y se eliminará una enroque entidad de crimen, pauperismo e ineficiencia industrial”.

Control natalidad. Margaret Sanger, miembro activo tanto de la Brithis Eugenics Society como de la American Eugenics Society. Funda en 1921 la Liga Americana para el control de la natalidad. La sede Central en Londres estará ubicada en las oficinas de la British Eugenics Society.

“El control de la natalidad no consiste sino en facilitar el proceso de deshacernos de los indignos de prevenir el nacimiento de los defectuoso o de aquellos que llegarán a serlo. Más hijos para los capacitados menos ojos para los incapacitados, ésa es la esencia del control de la natalidad”.

“La acción más misericordiosa que una familia numerosa puede hacer con alguno de sus miembros más pequeños es matarlo”.

“Quienes necesitan ayudas sociales no son sino basura humana. Tenemos que eliminar la maleza humana, segregar a los imbéciles e inadaptados y esterilizar a las razas genéticamente inferiores”.

Eutanasia. Harry Haiselden dio difusión a películas que protagonizaba dejando morir a recién nacidos con alguna discapacidad.

Higiene racial. Se considera a Alfred Ploetz como el padre de la higiene racial. En “Bases de la higiene racial” 1895, dice: “… el humanismo mal entendido al favorecer la protección de sus miembros más débiles, conduce a la degeneración de la raza. Hay que recuperar la pureza de la raza nórdica favorecer la reproducción selectiva y la esterilización. Es necesario que iba comisión médica evalúe a todos los recién nacidos decidiendo cuales deben vivir o morir aplicando la decisión merced a la administración de morfina”. En 1920 se publica “Autorización para exterminar a los seres humanos desprovistos de valor vital. Su alcance y su forma”.

Introducen el concepto de “vidas sin valor vital o indignas de ser vividas”, defendiendo médica y jurídicamente el derecho del Estado a poner fin a estas vidas y deshace de los que aparecerán en el texto como: vidas que no merecen vivirseM defectos humanos; conchas humanas vacías; espiritualmente muertos; comedores improductivos y lastre humano.

“La eliminación de estos seres carentes de alma no debería significar ningún delito. al igual que para salvar la vida de un enfermo el médico no duda en eliminar o cortar partes de un cuerpo, el Estado debería eliminar a aquellos enfermos que no tengan valor alguno. Debería ser competencia de un Comité constituido por un médico, un psiquiatra y un juez”.

En 1927 se crea el instituto del Kaiser Guillermo sobre “Antropología, Herencia Humana y Eugenesia. En 1933, Ernest Rüdin será el director: “Cualquiera que no esté física o mentalmente apto no debe traspasar sus defectos a sus niños. El Estado solamente debe cuidar de los niños aptos”. La Fundación Rockefeller aportará los fondos con los que se crearán y mantendrán dos de las instituciones en donde es realizarían buena parte de las investigaciones y estudios eugenésicos de la Alemania nazi. “El nacional-socialismo no es más que biología aplicada” (Rudolf Hess).

Acta de esterilización. El 14 de julio de 1933, a los cuatro mees de ganar las elecciones y el mismo día en que se legalizan todos los partidos políticos, el gobierno alemán dicta la Ley para la Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias. Se crearon 181 Tribunales de Salud Hereditaria. 9 de cada 10 de las peticiones fueron aceptadas. El 26 de junio de 1935 se amplió a ley señalando la “posibilidad de interrumpir el embarazo de una mujer que sufriera alguna de las enfermedades señaladas para el proceso de esterilización o que hubiere sido fecundada por un individuo que los padeciera”. Para los hombres, el método habitual de esterilización era la vasectomía, y para las mujeres, la ligadura de trompas. Posteriormente se hará mediante rayos X. Se realizaron 400.000 esterilizaciones 0,5% de la población. Perderían la vida como resultado de complicaciones médicas unas 5000 mujeres y 600 hombres. En marzo de 1935 el Consejo de especialistas en política demográfica y racial propone la esterilización de niños de color lo que autorizó en 1937 aunque no llega a plasmarse por escrito. En noviembre de 1935 se añaden “los delincuentes habituales contra la moral pública”.

Ley de Sanidad Matrimonial. El 18 de octubre de 1935 se promulgo la Ley de Porción de la Salud Hereditaria del Pueblo alemán, también llamada Ley de Sanidad Matrimonial. Exigencia de un Certificado Oficial de aptitud matrimonial.

Eutanasia infantil. El 18 de agosto de 1939 el Ministerio del Interior envió una circular (“estrictamente confidencial”), el Decreto IVb3088/39-1079, según el cual todos los médicos, matronas y hospitales estaban obligados a declarar cualquier discapacidad física o mental (idiotez y mongolismo, especialmente asociadas a ceguera y sordera, microcefalia, hidrocefalia, malformaciones de cualquier tipo, parálisis espasmos o movimientos involuntarios) en neonatos y menores de 3 años. Se creaba el “Comité Imperial para la investigación de las enfermedades hereditarias” y unos nuevos servicios hospitalarios de pediatría “altamente especializados”. Se estableció una red de unas 30 unidades pediátricas distribuidas por todo el país, ubicadas en hospitales generales e infantiles donde sería examinados. Tras un primer filtro que descartaba al 80%, los informes eran remitidos a una comisión de res pediatras quienes, sin examinar al niño, decidían si debía morir, continuar con vida o bien se aplazaba. La muerte se producía por sobredosis de Luminal o también por deshidratación o inanición. En algunos casos, antes de su muerte, los niños eran utilizados durante meses para realizar alguna investigación y, tras asesinarlos, se realizaba la autopsia con objeto de disponer de algún órgano para proseguir las investigaciones.

Aktion T4 o muerte compasiva. Se enviaron a todas las instituciones psiquiátricas unos cuestionarios en los que debía consignarse una completa T4 quien los remitía a cuatro peritos y posteriormente a alguno de los tres psiquiatras considerados peritos superiores. Werner Heyde, Paul Nitsche y Herbert Linden. Cuando el paciente era candidato a la eutanasia se marcaba con una X.

Todos los documentos quedaban firmados mediante nombres falsos y todos los documentos llevaban la inscripción de Geheime Reichsache (secreto de Estado) estando el personal obligado a guardar secreto de todas sus actividades. La mayor responsabilidad estaba reservada a Philip Bouhler, el jefe de la Cancillería del Reich, a Victor Brack, coronel y jefe de sección de la Cancillería del Reich y a Karl Brandt, médico personal del Führer y Comisario para la Salud y la Sanidad del Reich. Se tramitaron unos 283.000 solicitudes de las cuales más de 70.000 serían aprobadas. Se establecieron seis centros de exterminio donde los enfermos mentales eran gaseados con monóxido de carbono, un método testado inicialmente en Brandenburg. Un psiquiatra era el responsable de abrir la llave del gas. Tras la eliminación se enviaba a la familia una carta de condolencia.

Clement August von Golen. Clemens August Graf von Galen fue obispo de Münster y cardenal de la Iglesia católica. Criticó abiertamente el régimen nazi. Se ganó el apodo de “El León de Münster”. El 9 de octubre de 2005, el papa Benedicto XVI lo declaró beato). El 13 de julio de 1941, von Galen públicamente atacó al régimen por las tácticas de la Gestapo, desapariciones sin juicio, la clausura de instituciones católicas sin razón alguna y el miedo impuesto a todos los alemanes. El 3 de agosto de 1941, informó a la gente en un tercer sermón, sobre la continuada profanación de las iglesias católicas, el cierre de conventos y monasterios y la deportación y eutanasia de enfermos mentales. Un régimen que puede salirse con la suya rompiendo el quinto mandamiento, puede destruir asimismo los otros mandamientos. Las protestas llevaron a un fin inmediato del programa de eutanasia Aktion T4. Los sermones de Galen tuvieron probablemente un impacto mayor que cualquier otra declaración conocida para consolidar el sentimiento anti eutanasia. Bárbaramente se asesina a inocentes indefensos; incluso personas de otras razas, son suprimidas, Nos encontramos frente a una locura homicida sin igual…·

Tras a finalización de la actividad de los seis centros de eutanasia, en agosto de 1941, se dio paso a una eutanasia más discreta, reduciendo la alimentación. “Hungerkost” (Muerte por hambre) o suprimido la calefacción en invierno; también mediante la administración oral de fármacos. Fallecerían así el 80% de los enfermos mentales que sobrevivieron a la Aktion T4.

Solución final. A finales de 1941 un centenar de los 400 miembros de las SS que habían participado en la Aktion T4 serían seleccionados y enfados al este para desarrollar el plan de Heydrich en los campos de extermino que se estaban construyendo en la Polonia ocupada destinados al exterminio de la población judía europea. Se elegirá a personal cualificado entre los miembros de la Aktion T4 quienes se responsabilizarán de instalar y de poner en funcionamiento las cámaras de gas.

Los procedimientos empleados para el exterminio en Belice, Sobibor y Treblinka serán los mismos que habían venido utilizándose en los centros de eutanasia de la Aktion T4: conducción mediante engaño a unas falsas duchas, recogida de los objetivos personales, encierro y muerte por asfixia en la cámara de gas y posterior desaparición de los cadáveres mediante la cremación. Con la Aktion T4 se ensayó y se perfeccionó el procedimiento que permitiría el asesinato masivo de la población judía europea.

Proceso de Nuremberg. El 9 de diciembre de 1946 comenzaría en Nuremberg el llamado juicio de los médicos. 23 médicos sería acusados del asesinato deliberado de centenares de miles de pacientes y de llevar a cabo experimentos médicos en detenidos sin consentimiento alguno.

Durante el proceso un psiquiatra norteamericano Leon Alexander, redactaría un memorándum establecido las condiciones exigibles para realizar cualquier ensayo médico. Estos diez puntos serán desde entonces conocidos como el Código de Nüremberg.

La última ponencia de estas Jornadas, corrió a cargo del Dr. Anselmo Villar Grimalt, Doctor en Medicina, sobre “La pendiente resbaladiza de la eutanasia”. Lo presentó la Dra en Medicina y Cirugía Univ. CEU Dª Amparo Castañer Peiró.

El Dr. Villar comenzó indicando que hasta bien estado el siglo XVIII la esperanza de vida osciló entre los 30 o 35 años. En el siglo XIX comienza la medicina científica. A partir del segundo tercio del siglo XX la esperanza de vida fue aumentando de manera sostenida, hasta crecer en los últimos cincuenta años como jamás lo había hecho. Y es en el momento en que la humanidad doblaba en años su esperanza de vida, cuando comenzó a plantearse el modo de acabarla por propia voluntad. En la legislación francesa, eutanasia es poner fin a una vida, intencionadamente y mediante medicamentos, a petición explícita del paciente. La eutanasia es legal en: Holanda (2001), Bélgica (2002), Luxemburgo (2009), Colombia (2015), Canadá (2016), Australia en el periodo 1996-1997.

El suicidio asistido es legal en: Suiza (1942), Oregón (1997), Washington (2009), Vermont (2013), California (2016).

En Holanda es legal la eutanasia. Sólo pueden matar los médicos. Los pacientes deben reunir los siguientes requisitos: presentar insoportables sufrimientos físicos o psíquicos; el sufrimiento y el deseo de morir deber ser constante (no pasajero); la decisión de morir debe corresponder a una decisión voluntaria de un paciente bien informado. Debe conocer los resultados de los diferentes tratamientos, o de la ausencia de los mismos y debe ser capaz de evaluar estas alternativas. En el momento y la forma de morir no deberán causar perjuicios innecesarios a terceros (si es posible el pariente más próximo deberá ser informado de antemano). La decisión de ayudar a morir no debe recaer en una sola persona. Es obligatorio consulta con otro profesional (médico, psicólogo o Asistente social, según el caso). En la decisión debe intervenir un médico para recetar los medicamentos adecuados. Y la decisión y la ayuda deben llevarse a cabo con las mayores precauciones y esmero. Se crean comisiones regionales, cuyos componentes son nombrados por el ministerio. Cada comisión emitirá un informe sobre cada actuación médica reflejada en los cuestionarios. En caso necesario emitirá un informe a la fiscalía. Las comisiones se reunirá dos vacas al año para intercambiar información.

Eutanasia en Bélgica. La ley de 2001 considera como eutanasia al acto practicado por un tercero que pone fin intencionalmente a la vida de una persona, a petición de ésta.

Características de los pacientes: Hombres (51%), Mujeres (49%). Edades: < 40 años 2%; 40-59 años 51,5%; 60-79 años 25%; > 80 años 25%.

En 2014, de 208 eutanasias 142 fueron por petición explícita del paciendo. 66 sin petición previa.

Eutanasia en Colombia. Existe un protocolo para la aplicación. Sólo para enfermos terminales. Se excluyen explícitamente adultos con trastornos psiquiátricos confirmados por un especialista. Se intenta objetivar al máximo el estado clínico y pronóstico del paciente mediante índices de calidad de vida homologados. Se requiere la resistencia de la voluntad explícita, al menos durante 25 días. Evaluación de la capacidad para decidir. Se precisas una segunda valoración por el Comité científico interdisciplinario. Se edita una guía de medicamentos y procedimientos para lavar a cabo la eutanasia.

Eutanasia en niños. En Holanda no hay límites de edad. En Bélgica se permitía en niños de mas de doce años, si eran considerados “emancipados”. En el año 2013 se propuso ampliar a todas las edades. El Senado rechazó la propuesta, y creó una Comisión. En el año 2014 se aprobó.

El criterio de incurabilidad no es causa suficiente. Aplicar la eutanasia presuponiendo que es buena para el sujeto, es asumir una responsabilidad que no le compete.

Los médicos ante a eutanasia. La realización de la eutanasia es considerado un acto que sólo la profesión médica puede llevar a cabo, por lo que es importante investigar la opinión de los médicos. Menos del 50% de los médicos se mostraron favorables. En Alemania , el 30% a favor del suicidio asistido (SA), el 17% de la Eutanasia y el 37% en alguna circunstancia.

En Canadá, el 27% SA, el 21% Eutanasia. Los geriatras daneses, en su mayoría están en contra de legislar sobre la Eutanasia y el Suicidio asistido. Temen que, una posible legalización, abriría una brecha en la relación médico enfermo.

EE.UU, el 54%; Alemania el 47%; Reino Unido el 47%; Italia el 42%; España el 36% y Francia el 30%.

Conclusiones: Incrementar los recursos y los esfuerzos dirigidos a la preparación e investigación en Cuidados Paliativos. Se den comprometer a la sociedad para que asegure la adecuada financian de éstos, antes de pensar en distribuir los recursos con la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. En Colombia se ha trabajado para que esta opción de salud (Cuidados paliativos), sea cada vez más difundida y utilizada por los ciudadanos, mediante la implementación progresiva de servicios de salud especializados, y disponibilidad de medicamentos.

El acceso a la eutanasia es independiente de la voluntad del paciente; depende de terceros. La eutanasia no sólo se aplica a enfermos terminales. Son sujetos de eutanasia, niños menores de edad, pacientes con deterioro cognitivo, demencia senil o enfermedad de Alzheimer. Se aplica a enfermos depresivos o a “cansados de vivir”.

El número de eutanasia se ha multiplicad por ocho en 10 años, a expensas de pacientes frágiles y vulnerables con exclusión social o institucionalización. Existen fallos en los protocolos que todavía no se han subsanado en una década. La cuestión de la eutanasia no es meramente religiosa. El problema es más de índole teórica e ideológica. No se manifiesta como una preocupación social.

Finalmente con la presencia de D. Fidel Herráez Vegas, arzobispo de Burgos y Consilario Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, de Dª Mª Isabel Martínez Torre-Enciso Vicepresidenta de la Asociación y Dª María del Carmen Escribano Ródenas, Vicesecretaria general de la ACdP, se clausuraron las Jornada

Se agradeció, como en años anteriores, la acogida a las mismas, por parte del Colegio Mayor de S.Pablo. Y se agradeció asimismo el esfuerzo y dedicación de D. Francisco Molina pone en la organización y dedicación en el Grupo de Trabajo Ciencia y Fe y del colofón anual que supone estas Jornadas.

Madrid, 24 junio 2017

José Manuel Coviella C.

José Manuel CyC

