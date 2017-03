Declaraciones del cardenal Blázquez en la COPE, el miércoles 15 de marzo de 2017



Media hora después de su reelección al frente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Ricardo Blázquez (ecclesia, número 3.875, página 6), ofreció una rueda de prensa en la Casa de la Iglesia de la calle Añastro.

A continuación, una de las primeras entrevistas que concedió fue a la Cadena COPE para el programa matinal de Carlos Herrera, en su emisión ya del miércoles 15 de marzo. Don Ricardo reivindicó su identidad y misión al frente de la CEE de «moderador» (ver el Editorial de ecclesia de la pasada semana en la página 6), para apostillar y asegurar después que «todas las voces serán escuchadas». Asimismo pidió a los obispos sinodalidad y descentralización, para «prolongar la onda expansiva del Concilio Vaticano II», tal y como ya hizo en su discurso de apertura de la 109 Asamblea Plenaria de la CEE, el lunes 13 de marzo (ecclesia, número 3.875, páginas 7 a 12).

Acerca de la polémica abierta por el líder de Podemos sobre la misa de TVE 2 (ecclesia, número 3.875, página 5), el purpurado alertó de la instrumentalización de esta polémica y propuesta ya que «es un recurso político, poco serio, para alimentar a la clientela», subrayó, para, seguidamente, recordar que la emisión de este espacio supone «un ofrecimiento a los ciudadanos de una celebración de carácter religioso». Blázquez aprovechó la respuesta para dejar claro que también «otras confesiones religiosas tienen oportunidad en estos medios (recordemos que se trata de RTVE, la radio televisión pública y de todos) de exponer y celebrar su propia fe».

Don Ricardo se mostró prudentemente abierto (no es la primera vez que ya lo ha dicho) a algunos cambios en los Acuerdos Iglesia-Estado. «Nosotros estamos abiertos a ello, lo que no queremos son latiguillos fáciles, intentos de ruptura que no tienen sentido y que no ayudan a la reflexión».

Cuestionado acerca de si en las homilías de las misas se incita al odio contra los homosexuales, respondió: «Me llama la atención que se pueda decir esto. Seguramente quien lo ha dicho no ha ido a misa y no saben lo que se dice allí». Además, el purpurado abundó en la necesidad de respetar a los homosexuales, porque «tienen derecho a ser respetados y a respetarse».

El reelegido presidente de la CEE reiteró la convicción de la Iglesia de la necesidad de un pacto educativo y de que en él se cuente con ella, recalcando que «no ha sido beneficioso que se hayan sucedido tantas leyes orgánicas en tan poco tiempo».

El también arzobispo de Valladolid fue preguntado sobre los vientres de alquiler. Su respuesta fue muy clara: «A veces encubrimos con eufemismos lo que realmente ocurre», manifestando que a la gestación subrogada hay que llamarla como lo que es: vientres de alquiler. Adviertió que «los hijos son gestados junto al corazón de la madre. No se trata solo de un desarrollo biológico, es la gestación de una persona. Es una falta de respeto a la madre y al hijo ¿de quién es hijo al final?», se preguntó.

Respecto al drama de los refugiados, el cardenal presidente de la CEE apostó porque «la Iglesia se haga eco de esta causa que es mayor. Los inmigrantes no salen por gusto de su país sino empujados por la guerra, el hambre y la persecución. Hay que actuar en los países de origen y tenemos que abrir generosamente nuestras puertas. Es complejo y tiene que ser ordenado pero tenemos que ser mas generosos». Hasta la fecha, España, que se había comprometido a recibir cerca de 18.000 refugiados, apenas ha recibido 800. n

