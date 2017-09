Declaración de la CEE sobre Cataluña, 17:30 horas miércoles 27-9

Declaración institucional de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), miércoles 27 de septiembre, 17:30 horas

Esta declaración será leída por el presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid, en relación a la situación actual en Cataluña.

Este encuentro con la prensa tendrá lugar hoy, miércoles, a las 17.30 horas, en la sala de prensa de la Conferencia Episcopal Española (Añastro, 1. 28033-Madrid)

Del resto de las cuestiones tratadas durante la reunión de la Comisión Permanente de la CEE se dará cuenta a través de una nota de prensa, por lo que se desconvoca la rueda de prensa prevista para mañana, 28 de septiembre.

La declaración será transmitida en streaming, a través de la página web (conferenciaepiscopal.es) y en facebook live.

