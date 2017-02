De San Francisco de Asís al Papa Francisco, por Fidel García Martínez

Ayer en el Ateneo Jovellanos tuvo lugar una conferencia con título atractivo por la importancia religiosa del Francisco más ilustre el de Asís y por el más conocido actual, el Papa Francisco. El conferenciante un fraile capuchino, fray. Víctor Herrero de Miguel estuvo brillante, emocionante e inspirado, cuando hizo la paráfrasis de un poema de dicado a San Francisco. Habló de todo: de lo divino, de lo humano, de poesía, de poetas clásicos de modernos en lengua inglesa y francesa, de filosofía existencial y de griego bíblico, de mitología y paganismo. (…) Hizo afirmaciones de gran contenido contradictorio y poético.

Resultó extraño que siendo el título de la conferencia: DE SAN FRANCISCO DE ASIS AL PAPA FRANCISCO SE citara una sola vez y de soslayo a uno de los protagonistas de la conferencia el Papa Francisco, quien eligió el nombre del de Asís, porque son los pobres los destinatarios principales de sus mensajes; porque ha escrito una prodigiosa encíclica sobre el cuidado de la Tierra, casa común, que tiene como título las primeras palabras del Cántico de las criaturas de su santo homónimo, LAUDATO SÍ, muy comentada y calificada como uno de los grandes documentos pontificios después del Concilio Vaticano. Tampoco se hizo ninguna mención Amoris Laetitia o del documento que inspira todo su pontificado Evangelii Gaudium. Rubén Darío fue obviado cuando es autor genial de uno de los poemas más emblemáticos dedicados al Santo de Asís: LOS MOTIVOS DEL LOBO

EL VARÓN QUE TIENE CORAZÓN DE LIS/ ALMA DE QUERUBE, LENGUA CELESTIAL EL MÍNIMO Y DULCE FRANCISCO DE ASÍS, EL DE LA DULCE VOZ, EL VARÓN DE TOSCO SAÑAL, EL QUE HABLA AL DIOS ETERNO CON SU CORAZÓN, A QUIEN EL VIENTO LLEVA SU ORACIÓN QUE ES PADRE NUESTRO (…)

Fidel García Martínez, Catedrático Lengua Literatura, Doctor Filología Románica Licenciado en Ciencias Eclesiásticas.

