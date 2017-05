De Gonzalo a Francisco: exposición sobre Cisneros en Sigüenza

Sigüenza abre hasta el 31 de octubre una exposición entres sedes (ciudad, catedral y museo) sobre el cardenal Cisneros, en su quinto centenario

La muestra, en un modelo expositivo distinto e interactivo, ofrece un recorrido por las tres sedes aludidas, con citas para el arte sacro, el urbanismo, la naturaleza, la historia, la cultura y hasta la gastronomía. Artísticamente, expone pintura y escultura del siglo xv, orfebrería, códices y documentos, que retratan, fundamentalmente, la primera parte de la vida del cardenal, la que tiene que ver con Uceda y con Sigüenza, cuando formó la personalidad que le llevaría, años después, a acometer sus reformas, llegando a ser, por dos veces, regente del reino y uno de los principales personajes de toda la historia de España.

El acto de apertura de la exposición triple tuvo lugar a la entrada de la capilla de la Anunciación. A finales del siglo xv, y en las primeras décadas del xvi, en la nave del Evangelio de la catedral donceliana se abrieron varias capillas funerarias en las que se pueden apreciar ejemplos tardíos de arte gótico y de los albores del renacimiento. Este rincón catedralicio es un ejemplo claro del hermanamiento de ambos, al que se une el esplendor de la decoración mudéjar. A la simbiosis de estos tres estilos se le denomina «Estilo Cisneros». Los primeros ejemplos se encuentran en Toledo, de donde vinieron los que serían constructores de la Anunciación. Por esa razón, el lugar era un inmejorable escenario para albergar la apertura de la muestra, que lleva por título «Cisneros: de Gonzalo a Francisco».

Y es que esta iniciativa cultural recrea la etapa seguntina, tan desconocida como interesante y decisiva, de quien fuera el gran cardenal de España y regente de Castilla Francisco Ximénez de Cisneros (Torrelaguna, 1436-Roa de Burgos, 1517). Cisneros estudió en Cuéllar, Roa, Alcalá de Henares y, sobre todo, Salamanca. Se especializó en leyes y cánones. Durante nueve años (1456-1465), vivió en Roma donde fue ordenado sacerdote. A su regreso a España fue nombrado arcipreste de Uceda (actualmente, en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara). De allí, entre 1476 y 1484, estuvo en Sigüenza, como canónigo capellán mayor de la catedral y provisor del obispado, siendo obispo de Sigüenza el cardenal Pedro González de Mendoza, su mecenas y después antecesor en Toledo. En Sigüenza, Gonzalo experimenta una conversión a la radicalidad evangélica, que cristaliza en el convento franciscano de La Salceda (también en Sigüenza-Guadalajara). Nacerá Francisco.

En 1492 es llamado por la reina Isabel la Católica a ser su confesor, y tres años más tarde, sucede a Mendoza como arzobispo de Toledo. Durante 22 años será el arzobispo toletano y primado de España. Fue creado cardenal en 1507. Fue regente de Castilla de 1506 a 1507 y de 1516 a 1517. Precisamente muere cuando iba a recibir a Carlos I (en el número 3.859 de ecclesia, página 16, ya se hizo crónica de la apertura en Alcalá de Henares de este centenario). Mientras tanto, Cisneros funda la Universidad de Alcalá en 1499 y pone en marcha la Biblia Políglota Complutense (1515-1517, edición completa de la Sagrada Escritura en hebrero, arameo, griego y latín). Reformador de la Orden Franciscana y del clero secular, fue un adelantado de la reforma católica que llegaría con el Concilio de Trento. Contribuyó también de manera eficaz a la evangelización del nuevo mundo.

Teléfono de contacto

Esta exposición, en pequeñas y significativas dosis y con especial detenimiento en la ya referida etapa seguntina, hace un recorrido por su trayectoria y ministerio. La exposición permanece abierta los siete días de la semana, entre las 11 y las 14 horas y las 15 y 20 horas. La entrada se centraliza en el museo de Sigüenza (teléfono 949 391 023) y se vende al precio de 7 euros por persona con acceso guiado al museo y a la catedral.

Próximamente, ecclesia ofrecerá un amplio reportaje de la exposición, que organizan el Obispado de Sigüenza-Guadalajara, la Diputación de Guadalajara, Catedral, Museo y Ayuntamiento de Sigüenza y Universidad de Alcalá de Henares.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...