Dar de comer es posible en Venezuela a pesar de las carencias

“Realizan el trabajo de preparación de los alimentos, lavado, picado, cocción, servicio en las mesas y lavado de platos y utensilios de cocina”, cuenta. También reciben a los comensales, les brindan acompañamiento, dialogan con ellos, les imparten charlas y juega con los niños.

Enseñando a pescar

La ayuda que la Iglesia de El Tocuyo les brinda a sus feligreses más necesitados no se queda únicamente en los alimentos. No sólo les dan el pescado, sino que los quieren enseñar a pescar. Organizan jornadas de corte de cabello, dotación de vestimentas, entrega de juguetes a los niños -como ocurrió el 25 de diciembre de 2016- y otras actividades recreativas.

“Para los voluntarios se han realizado jornadas de capacitación de higiene y manipulación de alimentos, así como talleres de nutrición, dirigidas por personal calificado. Para prestar este servicio se cuenta con un local, propiedad de nuestra parroquia San Francisco, que se ha habilitado como cocina, y para el cual hemos ido obteniendo por donaciones o compras los utensilios necesarios para tal fin”, precisa el joven y entusiasta sacerdote.

La parroquia tiene en proyecto la creación de una escuela para “ofrecerles a los beneficiarios el conocimiento básico de algún oficio según las habilidades y destrezas que manifiesten poseer, para poder así reinsertarse en el campo laboral y de esta manera ir logrando su crecimiento laboral y socioeconómico”, explica.

Llamado a colaborar

El padre Jesús Martínez hace un llamado “a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que se sumen a esta noble causa”. Recuerda las palabras de Jesús: “porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mi…”.

Fuente: Conferencia Episcopal de Venezuela, El Guardián Católico