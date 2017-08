“La conversión pastoral de la parroquia. Retos, experiencias y propuestas”

Curso de actualización en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra

La Facultad de Teología de la Universidad de Navarra ha organizado el Curso de Actualización Pastoral “La conversión pastoral de la parroquia. Retos, experiencias y propuestas”, que tendrá lugar los días 14 y 15 de septiembre, con el fin de ofrecer a los párrocos y agentes pastorales ideas y sugerencias útiles para la evangelización en y a través de las parroquias.

El curso, además de ponencias, consta de varias mesas redondas y está estructurado en tres áreas: acción social y caritativa; pastoral con la juventud y pastoral familiar.

La inscripción se efectúa a través de la web de la Facultad de Teología donde está disponible toda la información necesaria.

