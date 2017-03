¿Cuándo caen la Semana Santa 2018 y las principales fiestas cristianas de 2018? La Semana Santa 2018 será del 25 de marzo al 1 de abril

Tras la llegada del Adviento –comienzo del año litúrgico- el domingo 3 de diciembre de 2017, en el próximo año 2018 estas son las fechas de las principales celebraciones cristianas y litúrgicas móviles del año:

Miércoles de Ceniza (Comienzo de la Cuaresma): 14 de febrero

Domingo de Ramos (Comienzo de Semana Santa): 25 de marzo

Jueves Santo: 29 de marzo

Viernes Santo: 30 de marzo

Domingo de Pascua: 1 de abril

II Domingo de Pascua (Día de la Divina Misericordia): 8 de abril

Jueves de la Ascensión: 10 de mayo

Domingo de la Ascensión: 13 de mayo

Domingo de Pentecostés: 20 de mayo

Fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote: Jueves 24 de mayo

Domingo de la Santísima Trinidad: 27 de mayo

Jueves del Corpus Christi: 31 de mayo

Domingo de Corpus Christi: 3 de junio

Viernes del Sagrado Corazón de Jesús: 8 de junio

Primer Domingo de Adviento: 2 de diciembre

Las fiestas de Navidad (25 de diciembre), Epifanía del Señor (6 de enero), Transfiguración del Señor (6 de agosto) y Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre) tienen fecha fija, al igual que las principales fiestas de la Virgen María: Inmaculada Concepción (8 de diciembre), Natividad de María (8 de septiembre), Maternidad Divina (1 de enero) y Asunción a los Cielos (15 de agosto). También es fija la solemnidad litúrgica de la Encarnación y Anunciación (25 de marzo, salvo que coincida, como en 2018, con Domingo de Cuaresma o cualquiera de los días de la Semana Santa, trasladándose entonces al primer día litúrgicamente hábil, que, en 2018, será el lunes de la segunda semana de Pascua, día 9 de abril), como acontece con todo el Santoral o fiestas de los santos. (ECCLESIA DIGITAL)

Síntesis esencial del Calendario Litúrgico Año 2018:

Miércoles de ceniza: 14 de febrero

Domingo de Ramos: 25 de marzo

Domingo de Pascua: 1 de abril

Domingo de la Ascensión: 13 de mayo

Domingo de Pentecostés: 20 de mayo

Domingo de la Santísima Trinidad: 27 de mayo

Domingo del Corpus Christi: 3 de junio

Primer domingo de Adviento: 2 de diciembre

