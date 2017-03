Continuidad, renovación y misión en comunión – editorial Ecclesia

Las claves que, a nuestro juicio, se deducen de las elecciones a la Presidencia y al Comité Ejecutivo de la CEE son las que titulan estas líneas. En primer lugar, la continuidad, especialmente puesta de manifiesto con la reelección del cardenal Blázquez en la presidencia. Era lo normal, lo esperado, tal y como avalan la historia de la CEE y el decurso del trienio recién concluido. A ello, además, hay que añadir el talante, el estilo de don Ricardo, que es muy apto para ocupar un cargo de esta naturaleza.

Ser presidente de la CEE no es ser presidente ejecutivo de una multinacional. Un presidente de una conferencia episcopal no es el jefe de los obispos. Es el moderador. Es el responsable máximo de su dinamización como instrumento de servicio, comunión y misión.

A esta primera clave, se añade, pues, la segunda, también muy habitual en la historia de la CEE: la renovación, una renovación que, en el caso que nos ocupa, encuentra un claro exponente en la vicepresidencia para el cardenal Cañizares y en los miembros del Comité Ejecutivo (Osoro, Omella, Sanz Montes y Jiménez).

Continuidad y renovación lo son en aras a la comunión y a la misión. Y creemos que el resultado de elecciones es una magnífica noticia en ambos aspectos. Una comunión que, desde la pluralidad, es integración, es coordinación, es sumar fuerzas, es hacer más de todos lo que es de todos.

Y así, la Iglesia en salida, misionera y samaritana, que reclaman el Evangelio y Francisco, también sale reforzada de estas elecciones.

