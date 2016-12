Constructores de paz, por el obispo de Ourense, J. Leonardo Lemos Montanet

1 de enero se celebra la Jornada Mundial de la Paz. A continuación os hago llegar la carta del Obispo de Ourense con motivo de esta Jornada

CONSTRUCTORES DE PAZ

Te escribo estas legras teniendo ante mi el misterio de la Natividad del Señor. Es un retablo vivo que nos interpela a todos para que seamos mejores, de manera especial para que, imitando al Dios hecho hombre, luchemos por convertirnos en contructores de Paz.

En este sentido el Santo Padre Francisco nos ha ofrecido un mensaje sobre la Paz con ocasión de la Jornada mundial de la Paz del 1 de enero de 2017, en este año en que además celebramos el 50 aniversario de la institución de esta jornada por el beato Pablo VI. Ya en aquellos momentos este santo papa nos decía: “Ha aparecido finalmente con mucha claridad que la paz es la línea única y verdadera del progreso humano, no las tensiones de nacionalismos ambiciosos, ni las conquistas violentas, ni las represiones portadoras de un falso orden civil”; es más, el mismo Pablo VI ya advertía hace cincuenta años del “peligro de creer que las controversias internacionales no se pueden resolver por los caminos de la razón, es decir, de las negociaciones fundadas en el derecho, la justicia, la equidad, sino sólo por los de las fuerzas espantosas y mortíferas”.

No es este el camino de la Paz, sino aquel que se construye sobre la verdad, la justicia, la libertad y el amor. En este sentido el papa Francisco también nos invita a descubrir que el camino de la no violencia es lo que marca el auténtico camino de una política para la Paz.

El Santo Padre nos invita a volver la mirada a la historia pasada, todavía reciente, y nos recuerda las dos horribles guerras mundiales que destrozaron el corazón de la vieja Europa y la dejaron cubierta de miles de jóvenes muertos; y lo mismo ha sucedido en nuestro país. A esto añade el papa -y ya lo ha dicho en varias ocasiones- “que hoy, lamentablemente estamos ante una terrible guerra mundial por partes”. Según él, esta situación de violencia se deja sentir por el enorme sufrimento que causan en tantos inocentes, muchos de ellos niños, “las guerras en diferentes países y continentes; terrorismo, criminalidad y ataques armados impredecibles; abusos contra los emigrantes y las víctimas de la trata; devastación del medio ambiente”.

Todo esto es un terrible sinsentido que tira por tierra las filosofías de las sociedades de bienestar aparente. Por eso Francisco nos invita a volver la mirada hacia Jesucristo, Príncipe de la Paz, también él vivió en un mundo violento y nos enseñó que el auténtico campo de batalla, en el que se enfrentan la violencia y la paz, es el corazón humano (Mc 7,21).

Si queremos ser hoy auténticos discípulos de Jesús, debemos aceptar la propuesta de la no violencia, y eso se consigue con un plus de amor y de bondad, y no podemos olvidar que este plus viene del mismo Dios. la no violencia es un modo de ser de la persona que le lleva a convencerse de que las armas de la Paz son el amor y la verdad, de ahí que el amor cristiano constituye el núcleo de la “revolución cristiana”.

El papa nos invita a que convirtamos el espíritu de las Bienaventuranzas en el camino auténtico para convertirnos en contructores de Paz, comenzando por nosotros mismos, siguiendo por las relaciones con los demás -en especial dentro de nuestras familias- y, a partir de ahí, en los centros de enseñanza, en los lugares de ocio y deporte; también en los ámbitos de trabajo y en la misma barriada, rueiro o ciudad en la que vivimos. Si lo hacemos así, todos nos convertiremos en “artesanos de la Paz”.

Con afecto os bendice,

J. Leonardo Lemos Montanet. Bispo de Ourense

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...