Constituido el Consejo de Economía de la CEE

La CEE tiene también a tres obispos como vocales recién elegidos para el Consejo de Economía. Han sido elegidos Francesc Pardo Artigas (obispo de Girona), que formaba parte del Consejo; Juan del Río Martín (arzobispo castrense) y José Leonardo Lemos Montanet (obispos de Ourense), estos dos por primera vez.

El Consejo de Economía la preside el presidente de la CEE, es miembro nato del mismo el secretario general y actúa como secretario del consejo el vicesecretario para Asuntos Económicos y gerente de la CEE (Fernando Giménez Barriocanal, en el cargo desde 2005, con mandato quinquenal, renovable, hasta noviembre de 2020).

La CEE cuenta también con un vicesecretario para Asuntos Generales, que, desde junio de 2015, es el sacerdote andaluz Carlos López Segovia.

