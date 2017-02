Consolidarnos como una “Iglesia en salida”, expresan los obispos de Costa Rica al final de su visita ad limina

“Volvemos a Costa Rica con entusiasmo para compartir con nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, y demás agentes pastorales, las experiencias vividas, todas ellas, orientadas a consolidarnos como una “Iglesia en salida”, han afirmado los obispos costarricenses tras haber realizado su Visita ad Limina Apostolorum.

Los obispos han afirmado en un mensaje emitido este 21 de febrero que valoran “el encuentro familiar y natural” que sostuvieron con su “Hermano Mayor”, el Papa Francisco, quien con sus palabras y gestos, cargados de fuerza testimonial, los ha animado a seguir asumiendo, con alegría y esperanza, el ministerio episcopal.

De su encuentro con el Papa Francisco, los obispos costarricenses destacaron las palabras del Santo Padre sobre la necesidad de que los sacerdotes transmitan el rostro misericordioso de Dios, a través del sacramento de la reconciliación. La Conferencia Episcopal de Costa Rica informó que el Pontífice agradeció a los obispos la cercanía con él, e hizo extensivo su saludo y bendición a todo el pueblo de Costa Rica.

También se conoció que el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, monseñor Óscar Fernández Guillén, le reiteró al Santo Padre la invitación para que visite el país centroamericano aprovechando la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Panamá en el 2019.

El mensaje de los obispos costarricenses al final de su visita ad limina es el siguiente:

Iglesia y comunión

Mensaje al Pueblo de Dios al finalizar la Visita ad Limina Apostolorum

“Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado, velen por él… de buena gana, como Dios quiere” (I Pedro 5, 2)

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica hemos concluido, con gozo en el Señor, nuestra Visita ad Limina Apostolorum y elevamos nuestra gratitud a Dios por las gracias recibidas a lo largo de estos días. Vivimos esta semana como un don de la Providencia para la Iglesia en nuestro país.

En primer lugar, valoramos el encuentro familiar y natural que sostuvimos con nuestro “Hermano Mayor”, el Papa Francisco, quien con sus palabras y gestos, cargados de fuerza testimonial, nos anima a seguir asumiendo, con alegría y esperanza, el ministerio episcopal que, por Misericordia de Dios, hemos recibido. En esta comunión con el Santo Padre, sucesor de Pedro, ratificamos nuestra pertenencia a la Iglesia Universal.

Agradecemos, también, la calidez y cercanía de los personeros de las distintas instancias de la Santa Sede, sus oportunos aportes y el intercambio de ideas de frente a los diversos desafíos pastorales, vienen a fortalecer nuestro servicio en la misión encomendada.

Volvemos a Costa Rica con entusiasmo para compartir con nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, y demás agentes pastorales, las experiencias vividas, todas ellas, orientadas a consolidarnos como una “Iglesia en salida”, capaz de contemplar este momento histórico con renovada esperanza, dispuesta a transmitir una mirada de ternura, comprensión y misericordia a nuestros hermanos.

Como obispos reconocemos que Dios nos ha confiado una maravillosa porción de su Pueblo y en consecuencia, deseamos comunicar a todos ustedes la alegría que el Señor ha puesto en nuestros corazones.

Martes 21 de febrero, 2017

+Óscar Fernández Guillén

Obispo de Puntarenas

Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

+Ángel San Casimiro Fernández OAR

Obispo de Alajuela

Secretario General de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Fuente: Conferencia Episcopal de Costa Rica (foto de archivo)

