El Consejo Ecuménico de México inconforme con la Constitución de la CDMX

– Piden a los legisladores cumplir con sus mandatos, recogiendo el sentir de las mayorías y protegiendo de forma justa los derechos de las minorías.

Las Iglesias que conforman el Consejo Ecuménico de México manifestaron su inconformidad con la manera en que finalmente quedó redactado el texto de la Constitución de la Ciudad de México, por considerar que éste no valora la vida humana.

A través de un comunicado fechado este 13 de marzo, el Consejo Ecuménico –del que forma parte la Arquidiócesis Primada de México– consideró que la Constitución manifiesta una falta de valoración por la vida, afectando a la misma desde su concepción –por medio del aborto–, hasta su fin natural –a través de la eutanasia–.

También aseguró que el texto no es equitativo, ya que la mayoría de los habitantes de la CDMX profesan la fe en Cristo, “y los constituyentes dan la impresión de seguir consignas ideológicas y partidistas minoritarias que van en contra del derecho a la vida y de la dignidad humana, al dejar sin protección a aquellos que por sí mismos no pueden defenderse”.

Del mismo modo, el Consejo destacó la inconveniencia de denominar ‘matrimonio’ a las uniones homosexuales; y explicó que la remoción de toda discriminación por razón de la orientación sexual no requiere la inserción de un nuevo modelo en la institución matrimonial. “Las discriminaciones que se puedan dar en el tejido social, no deben tratar de resolverse mediante la reconfiguración legal de la institución”, insistió.

Agregó: “el matrimonio es una unión heterosexual basada en la complementariedad de sexos, es la base para la constitución de una familia, y la heterosexualidad es un elemento constitutivo esencial del propio concepto de matrimonio; designar a una unión homosexual con el nombre de matrimonio es empobrecedor, y ocasiona confusión, ya que designa con el mismo término a realidades diferentes.

En este sentido, señaló que debilitar a la familia no es algo que favorezca a la sociedad.

Los miembros del Consejo Ecuménico de México se comprometieron a seguir participando en todo foro y consulta que les permita expresar el sentimiento y los valores de la gran mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, “con el propósito de que los Diputados de la Asamblea Legislativa cumplan con su mandato popular, y redacten las leyes y reglamentos necesarios que respeten el verdadero sentir de sus representados.

Concluyó: “Instamos a nuestros legisladores para que cumplan con sus mandatos, recogiendo el sentir de las mayorías y protegiendo de forma justa los derechos de las minorías.

Las iglesias que conforman este Consejo Ecuménico de México son: Arquidiócesis Primada de México, Eparquía Maronita de Nuestra Señora de los Mártires del Líbano, Iglesia Católica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquia en México, Sínodo Luterano de México, Diócesis en México de la Iglesia Ortodoxa en América OCA, Eparquía Greco Melquita de Nuestra Señora del Paraíso en México, Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Iglesia Evangélica Misionera del Pacto Misión DF, Iglesia Ortodoxa Griega en México.

Fuente: Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México

