Consagrado obispo Santiago de Wit, español nuevo nuncio en República Centroafricana

El secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, el arzobispo británico monseñor Paul Richard Gallagher, ha presidido hoy, sábado 10 de junio, en la Catedral de Valencia la ordenación episcopal del sacerdote valenciano monseñor Santiago de Wit Guzmán, recientemente nombrado por el papa Francisco nuncio apostólico en la República Centroafricana y Chad.



En la misa han concelebrado un total de tres cardenales -dos de ellos, los cardenales Antonio Cañizares y Carlos Osoro, arzobispos de Valencia y Madrid, respectivamente, como co-consagrantes principales-, tres nuncios apostólicos y una veintena de cardenales, arzobispos y obispos de toda España, así como doscientos sacerdotes.

En la homilía, monseñor Paul Richard Gallagher ha destacado que “hoy Santiago de Wit ha regresado al lugar donde fue criado, ha entrado en esta magnífica Catedral y ha escogido las palabras de Isaías ´el espíritu del Señor está sobre mí`, con las que inaugura su ministerio en la República Centroafricana y en el Chad”.

El secretario de la Santa Sede ha subrayado, dirigiéndose a monseñor De Wit, que su ordenación episcopal tiene lugar “rodeado por las comunidades que te han formado y te han hecho ser quien eres, y donde tu vocación sacerdotal ha sido alimentada”, en referencia a su familia, la comunidad eclesial y sacerdotal “que te apoyan y animan”.

Monseñor Gallagher ha hecho mención al lema episcopal elegido por monseñor De Wit, “la vida que vivo en el presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios (In fide vivo Filii Dei), según las palabras de San Pablo a los Gálatas, y esa fe continuará empujándote en tu nuevo ministerio de obispo y nuncio”.

Por último, el Secretario de la Santa Sede, ha recordado que monseñor De Wit, como Nuncio apostólico, es “embajador del Papa” en los países asignados, donde deberá intentar “que la relación con las comunidades civiles se inspiren en la imagen evangélica del Buen Pastor y deberá hacer cada vez más estrechos y operativos los vínculos que unen a la Sede Apostólica con las Iglesias locales”.

Agradece la confianza del Papa y la acogida del cardenal Cañizares

Por su lado, monseñor Santiago de Wit ha agradecido, al final de la misa, “la confianza del Santo Padre y de la Secretaría de Estado con el nombramiento de Nuncio” y “la acogida del cardenal Cañizares, su alegría, entusiasmo y generosidad al poder celebrar hoy, en esta Catedral, este acontecimiento tan especial para mí y para toda mi familia, así como el trabajo de todas las personas involucradas en la preparación del acto”.

Igualmente, el nuevo nuncio ha recordado los “primeros discernimientos en el Colegio de El Pilar y en la parroquia de San Pascual Bailón, en Valencia, los años de Seminario en El Patriarca, de vicario en Oliva, los estudios en Roma y los casi 19 años de servicio a la Santa Sede en diversas Nunciaturas, una experiencia que confirma la invitación del Santo Padre a ser tierra de encuentro, a construir cuantos puentes sean necesarios para superar rechazos y divisiones, a ser instrumento de paz y reconciliación”.

Por último, ha dado las gracias “a Dios, a mi familia, a mi padre que se fue no hace mucho porque me enseñó a ser fuerte, a mi madre, por ser la mejor creyente que conozco, a mis hermanos porque no sería lo que soy sin vosotros, con especial mención a los que se fueron demasiado pronto, a mis familiares, amigos, párrocos, sacerdotes y obispos, a la Conferencia Episcopal Española y todos los presentes”.

Durante la liturgia de ordenación episcopal, tras la presentación del nuevo obispo y la lectura del mandato apostólico del papa Francisco, ha tenido lugar la imposición de manos por parte de monseñor Gallagher y de todos los obispos concelebrantes sobre monseñor De Wit, quien ha recibido el Libro de los Evangelios, el anillo episcopal, la mitra y el báculo como signo de su ministerio pastoral.

Visita a la Virgen de los Desamparados y obispos concelebrantes

Previamente al inicio de la misa, monseñor de Wit ha salido en procesión desde el Palacio Arzobispal hacia la Basílica de la Virgen para venerar a la patrona de Valencia, la Mare de Déu dels Desamparats, y firmar en el Libro de Oro, acompañado por los obispos, el Cabildo de la Catedral, el Colegio de Consultores, y por el Consejo Episcopal.

En la misa de ordenación episcopal han concelebrado con el Secretario de la Santa Sede los cardenales arzobispos de Valencia y Madrid, Antonio Cañizares y Carlos Osoro; el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela; y los Nuncios apostólicos de Su Santidad en España, monseñor Renzo Fratini; en Rumanía, monseñor Miguel Maury; y en Irak y Jordania, monseñor Alberto Ortega.

Además, en la misa de ordenación episcopal han concelebrado el arzobispo de Toledo y Primado de España, monseñor Braulio Rodríguez; el arzobispo de Granada, monseñor Francisco Javier Martínez; los obispos de Lleida, monseñor Salvador Giménez; Sant Feliú de Llobregat, monseñor Agustín Cortés; Albacete, monseñor Ciríaco Benavente; Málaga, monseñor Jesús Catalá; Huelva, monseñor José Vilaplana; Teruel-Albarracín, monseñor Antonio Gómez; y el arzobispo castrense, monseñor Juan del Río.

También han concelebrado obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina como monseñores Vicente Juan Segura, de Ibiza; y Enrique Benavent, de Tortosa: así como los obispos auxiliares de Valencia, monseñores Esteban Escudero, Javier Salinas y Arturo Ros. De igual forma han concelebrado los arzobispos eméritos de Burgos, monseñor Francisco Gil; Zaragoza, monseñor Manuel Ureña; Mérida-Badajoz, monseñor Santiago García Aracil; así como el obispo emérito de Lleida, monseñor Joan Piris.

Igualmente han concelebrado el abad y el prior del Santuario de Montserrat, Josep Maria Soler e Ignasi M. Fossas, respectivamente.

Monseñor Santiago de Wit Guzmán

Monseñor Santiago de Wit Guzmán nació en Valencia el 5 de septiembre de 1964. Estudió Bachillerato en Teología en la Facultad de Teología “San Vicente Ferrer” de Valencia y es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad “San Tommaso d´Aquino” de Roma. Fue ordenado sacerdote en Valencia el 27 de mayo de 1989 e incardinado en la archidiócesis de Valencia.

Cursó los estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica, en Roma, de 1994 a 1998 y fue secretario de las Nunciaturas apostólicas en la República Centroafricana y en la República del Chad (1998-2001); en los Países Bajos (2001-2004); y en Paraguay (2004-2007); y consejero de las nunciaturas apostólicas en Egipto (2007-2010), en la República Democrática del Congo (2010-2012) y en España desde 2012 y hasta su nombramiento como Nuncio apostólico en la República Centroafricana y Chad, el pasado 21 de marzo.

(Fotos: Inma Miñana Y Alberto Sáiz)

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...