Congreso internacional “Politics as Theology” en Granada

Comienza en Granada el Congreso internacional “Politics as Theology”

Del 25 de junio al 1 de julio se va a celebrar en nuestra Archidiócesis la V edición del Congreso internacional y Curso de verano “Beyond Secular Faith” (“Más allá de la fe secular”), este año con lema “Politics as Theology”, organizado por el Instituto de Filosofía Edith Stein de Granada, la facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia y el Centro Internacional del Estudio del Oriente Cristiano.

Esta mañana ha comenzado el curso de verano “Politicis as Theology” en el Hotel Pilar del toro, donde se han congregado más de 40 profesores y alumnos del ámbito de la Filosofía, Teología y Política procedentes de diferentes universidades y centros de pensamientos de Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

El objetivo de este congreso es crear un espacio de encuentro entre representantes de la tradición anglicana, católica y centroeuropea en el que se debatirá sobre el papel que desempeñan las ideologías como fundamento pseudo-teológico de las corrientes políticas contemporáneas.

“Politics as Theology” quiere decir que la política siempre es teología. Entender la política como lo que es lo más propio del hombre, y el hombre que se considera como hijo de Dios, como criatura, es una nueva visión, una nueva apertura a lo que es política, explica el Mátyás Szalay, director del Congreso.

Inauguración del Congreso

Esta tarde, a las 19 horas, tendrá lugar la inauguración del Congreso y Curso de verano “Politics as Theology” a cargo del Arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez, y de Jaroslaw Jagiello, rector de la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia y Rocco Buttiglione, reconocido político democratacristiano italiano y profesor de Filosofía.

El discurso inaugural estará a cargo del teólogo anglicano John Milbank, Profesor de Investigación de Religión, Política y Ética en la Universidad de Nottingham.

Clases y diálogo

Del lunes al jueves, por la mañana, van a tener lugar las ponencias de algunos de los pensadores contemporáneos más destacados del panorama filosófico y teológico cristiano.

Está previsto que haya media hora de conferencia por ponente y otra media hora para preguntas, diálogo y debate entre los profesores y alumnos que participan en el curso de verano.

A primera hora de la mañana, la pastora anglicana Alison Milbank, especialista en religión y cultura y profesora de Teología en la Universidad de Nottingham, habla de “la visión teopolítica de Chesterton y Tolkien y su relevancia contemporánea”.

Asimismo, Robert Wozniak, sacerdote católico y profesor de Antropología Teológica de la Universidad Pontificia de Juan Pablo II de Cracovia, va a exponer durante estos cuatro una visión sobre “Ego, política y teología: Más allá de la razón egocéntrica”.

También darán ponencias por la mañana Rocco Buttiglione, político italiano, eurodiputado y docente de Filosofía, y Michal Luczewski, vicedirector del Centro de Pensamiento Juan Pablo II de Varsovia, van a hablar de “Conversión y coacción. La teología política de Juan Pablo II”.

Aaron Riches, profesor de Teología en la Academia Internacional de Filosofía-Instituto de Filosofía Edith Stein y en el Instituto de Teología Lumen Gentium, ambos en Granada, va a exponer, junto a David Widdicombe, rector de Saint Joseph´s College de Nueva York, una reflexión sobre la política y la epístola a los romanos.

Conferencias abiertas

El martes, a partir de las 17 horas, el rector de la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia, Jaroslaw Jagiello, habrá de “Cristianismo y Democracia. La relación entre Verdad y Libertad”, y a continuación habrá un seminario que impartirá Zbigniew Stawrowski, filósofo político, profesor en el Instituto de Ciencias Políticas cardenal Stefan Wyszynski y en el Instituto de Estudios Políticos de la Academia de Ciencias de Polonia.

Asimismo, el jueves 29, a las 17 horas, la experta en el Islam Rocío Daga impartirá una seminario sobre una perspectiva histórica de la religión en el Islam.

Estas charlas serán en el Centro Cultural Nuevo Inicio, abiertas a la participación de todas las personas.

Foto: Michal Luczewski, vicedirector del Centro de pensamiento “Juan Pablo II”, de Varsovia, ofrece una clase.

