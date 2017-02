Conferencias en Madrid y en Getafe sobre Tierra Santa

Los próximos días del 6 al 9 de marzose celebrarán una serie de CONFERENCIAS SOBRE TIERRA SANTA en diversas parroquias de las diócesis de Madrid y de Getafe.

Serán impartidas por fr. Aquilino Castillo, franciscano madrileño (de Titulcia) que actualmente reside en Jerusalén, ocupando el cargo de P. Guardián del Convento de las Palmas (Betfagé), además de ser el responsable internacional para la pastoral vocacional y el encargado de la Custodia para su representación legal en España, editorial Tierra Santa, etc.

Fray Luis Quintana

Comisario de Tierra Santa

