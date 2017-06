Conferencia Episcopal Colombiana (CEC) publica guías para prepararse espiritualmente la visita del Papa Francisco

Visita del Papa Francisco a Colombia: Iglesia publica guías de preparación espiritual

La Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), publicó las guías para prepararse espiritualmente para la visita del Papa Francisco del 6 al 10 de septiembre de 2016, y que serán desarrolladas en comunidades religiosas, seminarios, parroquias, colegios católicos y en las 135 cárceles del país.

La presentación fue realizada por el P. Juan Álvaro Zapata, Secretario Adjunto de la CEC. “Son diez talleres que el comité ejecutivo para la visita del Papa ha elaborado en su comisión teológica pastoral, con las cuales todos los colombianos dispondremos el corazón y la mente para escuchar la voz de Jesucristo en la persona del Papa Francisco”, afirmó.

El sacerdote, miembro también del comité organizador, explicó que las “guías o talleres están compuestos por un tema, un valor que creemos que debemos recuperarlo como colombianos” y que brotan del Evangelio, como son “la fe, la esperanza, la caridad, la bondad, la paz, el perdón, la justicia, entre otros”.

En ese sentido, invitó a sacerdotes, religiosos y laicos a desarrollar estos talleres en sus comunidades, familias o grupos eclesiales “y todos demos el primer paso a la llegada del Papa a nuestro país”.

El P. Zapata explicó que cada guía “tiene una meta”, una oración inicial, un texto de la Palabra de Dios, “una profundización desde la palabra de Dios y el magisterio para analizar el valor que tratamos en cada taller”; asumiendo luego “compromisos muy concretos” para sembrar y cultivar este valor.

Indicó que los talleres se pueden realizar “durante diez semanas. Es decir, más o menos después del 20 de junio hasta finales de agosto. De esta manera dispondremos verdaderamente el corazón y la mente a la llegada del Papa Francisco”.

El Secretario Adjunto de la CEC dijo que las guías pueden ser adquiridas en las librerías de editorial San Pablo y Paulinas; y en la librería del Episcopado. El costo es de 5.000 pesos colombianos (1.70 dólares).

La visita del Papa es pastoral y no política

En un artículo publicado en el sitio web de la CEC, el P. Zapata Torres también reiteró que la visita del Santo Padre es un “acontecimiento puramente espiritual” y por ello rechazó que un “menor grupo de personas” lo quieran interpretar como un hecho político.

“Desde el principio los Obispos de Colombia han tenido el firme propósito de no permitir ninguna forma de manipulación, que desee utilizar la visita con fines propagandísticos o como plataforma política e ideológica de ningún movimiento social. Tampoco como excusa para privilegiar algún sector de la sociedad o hacer visibles propuestas sociales de algún grupo en particular”, expresó.

El Secretario Adjunto de la CEC señaló que la visita de Francisco “debe ser entendida como un acontecimiento puramente pastoral, en la que como Padre viene a consolar e iluminar”. “Será la de un Pastor que nos exhortará a ser artesanos de la paz que Jesús nos regala (…). Esta es la paz que añoramos como fruto de nuestro compromiso de cambio integral en nuestras vidas. Por ello, es perentorio que todos reconozcamos que esto es una gracia del Señor Jesús, pero también un trabajo mancomunado y sin descanso de cada uno de los colombianos”.

Además la visita será un impulso para que todos los bautizados salgan “a evangelizar como discípulos misioneros”, fortaleciendo “el compromiso de ser una ‘Iglesia en salida’” y propiciando la cultura del encuentro.

“La visita del Santo Padre a Colombia será un momento de gracia y alegría, para dar el primer paso y volver a reencontrar al otro, dejando atrás las rencillas y los odios que tengamos con familiares, amigos o vecinos, que volvamos a creer en nosotros mismos y que le apostemos a la construcción de un país mejor y hermanado”, afirmó.

