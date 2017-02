Conferencia-Coloquio en el Pontificio Colegio Español: “Pastores con corazón”

PAPA FRANCISCO: “GRACIAS, DIEGO, POR TU LIBRO DIEZ COSAS QUE EL PAPA FRANCISCO PROPONE A LOS SACERDOTES”

Coloquio con el autor en el Pontificio Colegio Español (Roma).

Al hilo de la publicación del libro “Diez cosas que el papa Francisco propone a los Sacerdotes” (Publicaciones Claretianas).

Conferencia-Coloquio en el Pontificio Colegio Español: “Pastores con corazón”.

Intervienen: P. Fernando Prado (Director de Publicaciones Claretianas), Diego J. Fares (Autor).

(Publicaciones Claretianas.-) El Jueves día 23 de febrero (17.00hs) , en el Pontificio Colegio Español de Roma, tuvo lugar la conferencias-coloquio bajo el título “Pastores con Corazón”, del jesuita Diego J. Fares, escritor de la Civiltà Cattolica y autor del libro: “Diez cosas que el papa Francisco propone a los Sacerdotes” (Publicaciones Claretianas).

Con ocasión de la edición del libro, el propio Papa Francisco ha escrito una carta al autor (aparece publicada en el libro a modo de prólogo) en la que le agradece la publicación:

(…) “Gracias por tu libro “Diez cosas que propone el papa Francisco a los sacerdotes”, en el que reflexionás sobre algunos deseos y sugerencias mías, que son de esas que salen espontáneamente del corazón cuando un Obispo habla con sus sacerdotes (…)

(…) espero que estas “diez cosas…” puedan hacer bien y el Señor lo multiplique, suscitando nuevas vocaciones sacerdotales en medio de su pueblo, que hambrea pastores que lo cuiden y lo sanen, que lo alimenten, lo consuelen y conduzcan por los caminos del Espíritu”. (…)

Tras una cuidada y sencilla exposición, los participantes tuvieron ocasión de dialogar con el autor en torno al tema. Fueron especialmente invitados los estudiantes y sacerdotes residentes del Colegio Español, el Colegio Pio Latinoamericano, Colegio Argentino y del Colegio Mexicano, aunque el acto estuvo abierto a todos los interesados.

Pontificio Colegio Español

Via di Torre Rossa, 2, 00165 Roma, Italia

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...