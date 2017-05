Concluye el II Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil de España

En el Centro de Estudios Superiores “La Inmaculada” de Granada

Concluye el II Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil animados en la tarea pastoral de acompañar a los jóvenes hoy y en comunión como Iglesia

El Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Mons. Ricardo Blázquez, ha clausurado hoy con una Eucaristía en el Centro de Estudios Superiores “La Inmaculada” el II Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil, que se ha celebrado del 28 al 30 de abril en Granada, con el lema “Y se puso a caminar con ellos” (Lc 24,15).

Mons. Blázquez presidió la Eucaristía, concelebrada por el arzobispo de Granada, Mons. Javier Martínez, y los obispos responsable y miembro respectivamente del Departamento de Juventud de la CEE, organizadora del II Encuentro, en colaboración con el Arzobispado de Granada: Mons. Carlos Escribano, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Mons. Antonio Gómez, obispo de Teruel, y Mons. Arturo Ros, obispo auxiliar de Valencia. Junto a ellos, concelebraron también los sacerdotes participantes en el Encuentro.

CONCLUSIONES

Previamente a la Santa Misa de clausura, se ofrecieron las conclusiones y propuestas en el trabajo de la pastoral con jóvenes, especialmente desde la óptica del acompañamiento, tema central de estas jornadas.

En su intervención, el obispo responsable del Departamento de Juventud de la CEE, Mons. Carlos Escribano, incidió en los caminos concretos para avanzar en el acompañamiento personal a los jóvenes: valorar y generar una cultura y espacios para este acompañamiento, generar espacios para compartir, dar valor al discernimiento vocacional, acompañar y ser acompañado en el camino de la fe, trabajo en comunión, acompañamiento personal en los procesos formativos e incidencia en los planes pastorales.

VALORACIÓN FINAL

Por su parte, el Director del Departamento de Juventud de la CEE, D. Raúl Tinajero, valora positivamente la celebración de este Encuentro en Granada, “porque quien se reúne estos días es la Iglesia. Hemos tenido la representatividad de la Iglesia en España y hemos trabajado en comunión y como Iglesia. La satisfacción del trabajo estos días es ser Iglesia”. Asimismo, Tinajero ha subrayado que es momento de “ponerse manos a la obra para dar lo mejor de nosotros mismos” y no añorar ni esperar un futuro con otras circunstancias. “La Pastoral de Juventud pasa hoy por una propuesta personal de acompañamiento a los jóvenes. Es fundamental y esencial. Esta pastoral es tarea de todos”, explicó, al mismo tiempo que destacó la actitud, las ganas y la ilusión de todos los participantes.

“Quienes hemos estado somos responsables de equipos y grupos de pastoral juvenil y de ellos se les pide que den lo mejor, porque han recibido el gran regalo de Dios. Actualmente, la Iglesia en España con personas así es fuerte e impresionante, poniendo el mensaje de Jesucristo que es lo que tenemos”. A los equipos de Pastoral Juvenil congregados en este II Encuentro, procedentes de 62 diócesis, 27 movimientos de ámbito nacional y 26 congregaciones e institutos seculares, D. Raúl Tinajero animó a continuar adelante en esta tarea de pastoral con los jóvenes, para acompañar su camino de descubrimiento y crecimiento en la fe.

AGRADECIMIENTOS

El Director del Departamento de Juventud de la CEE agradeció a la Archidiócesis de Granada y a su arzobispo Mons. Javier Martínez la acogida y buena disponibilidad que han encontrado para el desarrollo de este II Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil, “agradecimiento porque es mucho lo que hemos recibido”, indicó.

Asimismo, extendió este agradecimiento a la Delegación de Juventud de Granada; a los voluntarios, de quienes dijo “hemos encontrado gente entregada y servicial, coordinados por la Delegación de Juventud”; a la S.I Catedral, donde se celebró la vigilia en la noche del sábado; al convento de las Jerónimas, en cuyo recinto se celebró el concierto del sacerdote redentorista y ex concursante de La Voz, padre Damián, y del cantautor Unai Quirós; al Seminario diocesano “San Cecilio” por su hospitalidad; al Centro de Estudios Superiores “La Inmaculada”, donde se han desarrollado los trabajos; y a la Facultad de Ciencias de la UGR, donde se llevó a cabo el acto de inauguración.

Este II Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil en Granada viene precedido por el Encuentro celebrado en 2014 en Ciudad Real y el próximo, dedicado a los itinerarios formativos, que está previsto en el año 2020.

Granada, 30 de abril de 2017.-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...