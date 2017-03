Concluye el rodaje de la película documental “Fátima: el último misterio”

La actriz Eva Higueras y el equipo técnico durante el rodaje de una escena de la película.



Hoy ha concluido el rodaje de la película documental “Fátima: el Último Misterio” que prepara Goya Producciones con ocasión del centenario de las apariciones de la Virgen en 1917. Las grabaciones incluyen escenas de ficción y entrevistas y se han desarrollado en Roma, Madrid, Lisboa y Fátima. En ellas han participado 30 expertos de 12 países.

El film investiga las profecías del llamado “secreto de Fátima” y su influencia en los extraordinarios cambios históricos de los últimos 100 años, desde la revolución rusa hasta la situación actual que el papa Francisco califica de “Tercera Guerra Mundial por partes”.

“La originalidad de esta película, afirma su director, Andrés Garrigó, es mostrar la asombrosa cadena de coincidencias entre lo que la Virgen pidió o predijo y lo que realmente ocurrió en el mundo… incluyendo lo que todavía podría suceder”. El film, en efecto, nos muestra que Fátima no es un “caso cerrado”.

La trama de ficción del largometraje, dirigida por Pablo Moreno, y protagonizada por Eva Higueras, enlaza con personas de nuestra época, algunas de ellas escépticas ante los hechos milagrosos.

Entre los expertos que intervienen destacan Joaquín Navarro-Valls, portavoz de Juan Pablo II, Georg Gänswein secretario particular de Benedicto XVI, Angela Coelho, postuladora de las causas de los tres pastorcillos, Igor Boloborodov, asesor del Presidente de Rusia, Manfred Hauke, teólogo alemán, y Grzegorz Bartosik, presidente de la Sociedad Mariológica de Polonia.

“Fátima el Último Misterio” será estrenada en salas de cine de España a primeros de mayo, para pasar luego a televisión y DVD. Diversas cadenas nacionales y extranjeras han mostrado su interés por la película y han adquirido los derechos de emisión.

www.fatimaeldocumental.com

info@goyaproducciones.es

