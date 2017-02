Concluye el C-9: entre los temas, la reforma financiera y la selección de los futuros obispos

Concluye hoy (15-2-2017) el C-9: entre los temas, la reforma financiera y la selección de los futuros obispos Tres días de reunión en los que se prosigue estudiando la reforma de la Curia Romana

El Consejo de los nueve cardenales, instituido por el papa Francisco, que le asesora en la reforma de la Curia Romana y en el gobierno de la Iglesia, se está desarrollando hoy miércoles en su tercer y último día de reuniones en el Vaticano. Lo indicó la vicepresidenta de la Oficina de prensa del Vaticano, Paloma García Ovejero, en una rueda de prensa informal, precisando que en la XVIII reunión de los consejeros estaban presentes todos los nueve miembros. Precisó también que el papa Francisco estuvo ausente en la segunda parte de la mañana del lunes, porque recibió en audiencia a los obispos de Costa Rica en visita ad limina y hoy miércoles por la mañana por la audiencia general. En cambio estará presente en la sesión 105 prevista para esta tarde. El 13 de febrero al iniciar la primera reunión los cardenales reiteraron su total apoyo al Papa, a la reforma en curso y a su magisterio. Le agradecieron también su discurso a la Curia romana en la Navidad de 2016, puesto que es la primera reunión que se realiza después de esa fecha, y en el cual el Santo Padre reconocía y animaba el trabajo del C-9. Señaló que "los trabajos que se desarrollan de las 9 de la mañana hasta las 12,30 y por la tarde de las 16,30 a las 19 horas son dedicados a ulteriores consideraciones sobre los diversos dicasterios de la Curia Romana" y precisó que "en particular la discusión fue dedicada a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (Propaganda Fide); la Congregación de las Iglesias Orientales; el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. "Se está estudiando además en estos días –añadió Paloma García– el proceso de selección para los candidatos al episcopado". Otro de los temas es el "diaconado de la Justicia", o sea se dedicó un tiempo consistente a los tribunales: Penitenciaría Apostólica, Supremo tribunal de la Signatura Apostólica y Tribunal de la Rota Romana", aunque por ahora no están previstas grandes reformas, dijo. El cardenal George Pell expuso el trabajo de la Secretaría de Economía, añadió la número dos de la Oficina de Prensa, para lograr plenamente la reforma querida por el Santo Padre, "con particular atención a la actividad de formación del personal y de los recursos humanos". Por su parte el prefecto de la Secretaría para la comunicación, Mons. Dario Edoardo Viganó, presentó el estado actual de la reforma de las comunicaciones de la Santa Sede, o sea la fusión entre Radio Vaticano y Centro Televisivo Vaticano". También se presentó el plan de reforma de las frecuencias radio y los social network. Se reflexionó además sobre el proyecto de la reforma de la Librería Editora Vaticana, dijo y concluyó indicando que la próxima reunión del Consejo de Cardenales tendrá lugar el 24, 25 y 26 de abril. Foto: La Española Paloma García Ovejero, Número Dos En La Oficina De Prensa De La Santa Sede Durante La Rueda De Prensa (Foto ZENIT Cc) (ZENIT – Ciudad del Vaticano, 15-2-2017).-

