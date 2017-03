Conciertos del ciclo “Música sacra en la Soledad” en la diócesis de Tui-Vigo

El sábado día 18, a las 19,45

EL STABAT MATER DE PERGOLESSI ABRE LOS CONCIERTOS DE SEMANA SANTA EN LA SOLEDAD DEL CASTRO

Tres serán este año los conciertos del ciclo “Música sacra en la Soledad”, que organiza esa parroquia viguesa con ocasión de la semana santa, bajo el patrocinio de Acopovi y el Concello de la ciudad.

Inaugura el ciclo el próximo sábado día 18, a las 19,45 horas, la coral polifónica “Apóstol Santiago” que dirige Rimas Zdanavicius, acompañada de la Orquesta de Cámara “Lira” de Pontevedra, bajo la dirección de Algis Pocius. Ambos directores han elaborado un selecto programa que incluye obras de Vivaldi, Haendel, Haynd y Mozart. Orquesta y coro interpretarán juntos el Stabat Mater de Pergolessi, que en el marco del templo dedicado a la Virgen en su soledad resultará sin duda artísticamente inolvidable.

Ya más cerca de las celebraciones de la pasión, el día 6 de abril, el “Coro Clásico de Vigo”, que dirige Joaquín Carbajal, ofrecerá una selección de obras propias de este tiempo litúrgico y el sábado 8 de abril el “Coro de Cámara Rias Baixas” dirigido por Bruno Díaz interpretará la “Misa de la Coronación” de W.A. Mozart. Los Conciertos son en el templo parroquial y comienzan siempre a las 19,45, una vez que termina la misa de las 18 horas y la entrada es libre y gratuita.

PARA LA AGENDA DIARIA:

Día 18 de Marzo, sábado

MUSICA SACRA “EN LA SOLEDAD”

“CORO APÓSTOL SANTIAGO Y ORQUESTA DE CÁMARA LIRA”, Stabat Mater de Pergolessi…; a las 19,45 en el templo de La Soledad (O Castro).

Día 6 de Abril, Jueves

MUSICA SACRA “EN LA SOLEDAD”

“CORO CLÁSICO DE VIGO”, a las 19,45 en el templo de La Soledad (O Castro).

Día 8 de Abril, sábado

MUSICA SACRA “EN LA SOLEDAD”

CORO DE CÁMARA “Rias Baixas”, a las 19,45 en el templo de La Soledad (O Castro).

