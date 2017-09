Concierto en el patio del Palacio Episcopal de Palencia

El patio del Palacio Episcopal de Palencia acogerá mañana -19 de septiembre a las 19.00- el último concierto de los organizados por CAMINO ARTES en este año 2017 a lo largo de distintos puntos del Camino de Santiago a su paso por Palencia.



Colaboran en este concierto la diócesis de Palencia y el ayuntamiento de Palencia.

El intérprete en esta ocasión será el gran maestro de la guitarra clásica española D. Manuel Rubio.

MANUEL RUBIO

Nació en la ciudad de México en el seno de una familia de músicos. Solista que maneja un amplio repertorio, abarcando desde la música del renacimiento hasta obras para guitarra de compositores contemporáneos, pasando por música de los más diversos estilos y géneros. Gran parte de su esfuerzo es dedicado a abordar la música de compositores mexicanos. Su especial interés por la música de cámara le ha llevado también a abordar un variado repertorio con voz, flauta, violín y dúos de guitarra, así como repertorio para guitarra y orquesta.

Inició su carrera en el año de 1989 en el Slosberg Music Center en Waltham, Massachusetts. Desde entonces ha ganado una sólida reputación como ejecutante, maestro y director artístico de diversos festivales: Festival Internacional de Guitarra de Cuernavaca, Festival de la Guitar Foundation of America en los Estados Unidos y Festival de Guitarra Clásica de Mérida de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), contando con la presencia de los más destacados guitarristas del ámbito internacional.

Es egresado del “Estudio de Arte Guitarrístico” y The Boston Conservatory of Music donde recibió los máximos honores. Becario de varias y reconocidas instituciones culturales nacionales y extranjeras; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Gobierno del Estado de Morelos, The Boston Conservatory of Music, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Morelos, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán, Secretaría de la Cultura y las Artes, H. Ayuntamiento de Mérida, Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico y ganador del Premio del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur.

En el año 1992 grabó bajo la supervisión del compositor mexicano Manuel Enríquez el disco “Música Mexicana para Guitarra” haciendo la primera grabación y estreno de sus “Tres Instantáneas”, y en el año 2000 apareció su segunda grabación “De pura cepa” con música de Manuel M. Ponce, Ástor Piazzolla, y publicó en la prestigiosa Editions Orphée el “Concierto clásico para guitarra y orquesta” del compositor mexicano Rafael Adame, siendo el primer concierto para este instrumento compuesto en el siglo XX, y fue invitado al Festival Internacional de Guitarra Ciutat de Torrent en Valencia, España para interpretar el estreno europeo de esta obra con la Orquesta Sinfónica de Torrent. También ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Morelos y la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Como maestro fundó la primera Escuela de Música en la Universidad La Salle, Cuernavaca donde fue director general y maestro. Impartió la cátedra de guitarra en el Conservatorio de Música del Estado de México, la Universidad Autónoma de Yucatán y actualmente es coordinador del departamento de guitarra de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.

Desde el año 2001 a la fecha, ha sido miembro del jurado en los concursos de guitarra nacionales e internacionales más importantes, destacando la Guitar Foundation of America, ha aparecido en programas de televisión como People & Arts así como sus presentaciones anuales para la televisión y radio nacionales de México, España y los Estados Unidos.

Durante su estancia en Norteamérica, Europa y Sudamérica se ha presentado en los principales festivales de guitarra en los cuales ofreció clases magistrales, estrenando diversas obras de compositores mexicanos. Desde el año 2010 ha realizado giras de conciertos con gran éxito hasta por 6 semanas en España, tocando más de 100 recitales para los peregrinos del Camino de Santiago de Compostela. En 2014 tuvo invitaciones para tocar en Italia, Belice, China y México como solista, con soprano, con flauta, la Orquesta de Guitarras de Xalapa y a dúo de guitarras. En el año 2016 aparte de sus presentaciones en España, fue invitado a fungir como presidente del jurado, solista y maestro en el concurso de guitarra de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este año 2017 ha estado tocando recitales en la República Mexicana y sido invitado a tocar nuevamente a España, Italia y Alemania.

Manuel Rubio toca en guitarras del laudero norteamericano Frederick Sheppard y es patrocinado por la firma de cuerdas francesa Savarez.

PROGRAMA

Anónimo

Seis piezas del renacimiento italiano

Sylvius Leopold Weiss (1687-1750)

Fantasía

Domenico Cimarosa (1668-1733)

Sonata en re menor: Largo

Sonata en la mayor: Allegro

Sonata en si menor: Larghetto

Fernando Sor (1778-1839)

Grand Solo, Op, 14

I.-Andante

II.- Allegro

Manuel M. Ponce (1882-1948)

Sonata III

Allegro moderato

Andante (chanson)

Allegro non troppo

Antonio Lauro (1917-1986)

Vals N°2, Andreína

Vals N° 3, Natalia

Andrew York (n. 1958)

Sunburst

Oficina de Comunicación de la Diócesis de Palencia.

18 de septiembre de 2017

