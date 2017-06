Concierto en la catedral de Albacete del Coro COLLAGE Hace ya dos años desde que María Rozalén apadrinase en su presentación al Coro COLLAGE del Colegio Diocesano de Albacete en colaboración con la Asociación TIKVA. En estos dos años El Coro Collage ha actuado en varios conciertos, en muchas ocasiones, organizados por otras entidades con las que el Coro ha colaborado por tratarse de proyectos solidarios y coincidir en los fines y objetivos de la Asociación TIKVA y del Colegio, pero lo más destacable es la implicación de alumnos del colegio, que apoyados por voluntarios y profesores han descubierto en le música una herramienta para transformar su propio entorno, viendo que son capaces de hacer cosas buenas, bellas y solidarias. La experiencia de hacer algo por los demás está cambiando su propias vidas. En la actualidad el Coro Collage está compuesto por cerca de 30 personas de 12 años hasta…. Muchos más (jejeje). Este concierto que ahora nos presentan en un marco incomparable, como es la Catedral de Albacete, titulado Espíritu y sensibilidad, es un recorrido por canciones con un mensaje positivo y esperanzador para un mundo que se está acostumbrando demasiado a las catástrofes, la violencia y la guerra. Les agradeceríamos que se hicieran eco de este concierto y nos ayudasen a llenar la catedral, teniendo en cuenta que la entrada es gratuita. Para más información se pueden dirigir a Dña. Eva Teresa Romero Gómez, directora del Coro y profesora de música del Colegio Diocesano.

Enrique Encabo Cebrián

Director

Colegio Diocesano de Albacete

www.diocesano.es

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...