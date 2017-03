Comunicado de la Iglesia de Santa María Magdalena de Zaragoza

Comunicado de la Iglesia de Santa María Magdalena de Zaragoza COMUNICADO DEL CONSEJO PASTORAL

29 de marzo de 2017 Ante la polémica suscitada en torno a la iglesia de Santa María Magdalena y ante las obras de restauración que en ella se están realizando, el Consejo Pastoral de esta parroquia, formado por los representantes de las áreas pastorales de la comunidad cristiana, con su párroco don Juan Espallargas Burriel y demás sacerdotes de la misma, considera necesario comunicar: Que desde siempre ha sido propiedad de la Iglesia y ha estado dedicada a la vida de la comunidad cristiana, siempre al servicio del barrio. Que la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena de Zaragoza aparece ya mencionada en un documento del año 1126, según un estudio de José María Lacarra. Que el templo actual puede datarse en la primera mitad del siglo XIV y que ha sido objeto de diversas restauraciones. La reforma barroca se hace en el siglo XVIII. Que estas obras de restauración comenzaron en el año 2002. Durante este tiempo en que el templo ha estado cerrado al culto, la Parroquia sigue realizando su actividad pastoral en la iglesia del convento de las MM. Agustinas de Santa Mónica, sita en la calle Manuela Sancho 62, con total generosidad por parte de su comunidad contemplativa. Una labor que se concentra en: La liturgia: celebraciones distintas, como Eucaristías, Bautismo, Funerales, Primeras Comuniones, Confirmaciones, Celebraciones de la Palabra, retiros… Por ejemplo: 500 feligreses asisten a misa los domingos.

Acción social: El equipo de Cáritas realiza la acogida en los locales de la Parroquia en la calle Dr. Palomar 14, pral. izda. Queremos insistir en la labor de ayuda y seguimiento de personas y familias desfavorecidas a las que se atiende de manera especial: Cáritas parroquial atiende, mensualmente, a una media de 200 familias. Además, dentro de la acción social, existen otros servicios: Manos Unidas. Visitadores de enfermos. Mensajeros del semanario “Iglesia en Aragón”, publicación que se reparte por las casas, con una hoja informativa de la comunidad cada mes. Grupo voluntario de limpieza del templo. Etc.

Catequesis: Catequesis Familiar, de Infancia, de Confirmación de jóvenes y adultos. Preparación prebautismal. Grupos de Mujeres. Estudio de la Biblia. Misiones.

Existe una “Comisión de obras” que realiza el seguimiento de las obras de restauración y una “Junta Económica” encargada de la administración de la Parroquia.

Contamos también con la inestimable colaboración de las MM. Agustinas de Sta Mónica y S. Agustín, y las del Santo Sepulcro, así como la presencia de los misioneros de la Consolata y una comunidad de religiosas de la Compañía de María, pertenecientes a la Parroquia. EN CONCLUSIÓN Aun cuando el templo ha estado cerrado por reformas, la comunidad cristiana sigue viva y activa, con el deseo de volver al templo para celebrar su fe y continuar su misión evangelizadora. Como siempre, abierta a todas las personas.

