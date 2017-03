Comisión Pontificia para la Tutela de Menores hará nuevas propuestas al Papa Francisco

Entre los objetivos está responder inmediatamente a las cartas sobre el tema que lleguen a la Santa Sede

La Comisión Pontificia para la protección de los menores reunida durante tres días en el Vaticano, emitió hoy lunes un comunicado final en el que los miembros han acordado enviar al Papa posteriores ideas para luchar contra los abusos, para someterlas a su consideración.

En la web de la Comisión se indica que en la plenaria del 24 al 26 de este mes, se profundizó sobre las dimisiones de uno de sus miembros fundadores, la señora Marie Collins. Su renuncia se conoció el 2 de marzo pasado y ella indicaba “frustración por la falta de cooperación con la Comisión y otras oficinas de la Curia Romana”. Si bien aseguró que seguirá colaborando como externa.

La Comisión y sus miembros –indica el comunicado– expresaron fuerte apoyo a ella y a su continua labor para promover la curación de las víctimas de abuso y la prevención de cualquier tipo de abuso a menores o adultos vulnerables”. Expresó además su particular gratitud porque Marie Collins aceptó seguir trabajando con la Comisión en los programas para los nuevos obispos y oficiales de la Curia romana.

Otra de las conclusiones de la Comisión es que se vuelve necesario “responder directamente a las víctimas, cuando escriben a la Santa Sede”. O sea “prestar atención a la correspondencia y dar respuestas inmediatas y personales”, acción considerada “un componente en el avanzar de la transparencia”.

La protección de los menores, se dice “consiente que dicha tarea sea particularmente ardua, teniendo en cuenta el amplio volumen y la naturaleza de la correspondencia, y que requiere recursos y procedimientos claros y específicos”.

El comunicado indica que la plenaria ha sido precedida por un evento sobre educación y prevención, realizado en la Pontificia Universidad Gregoriana y promovido por el Centro para la Protección de los Menores –instituido en ese ateneo– y por la Congregación para la Educación Católica.

En este acto, focalizado de manera particular en América Latina, han tomado parte más de 150 personalidades, entre las cuales el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y diversos responsables de dicasterios vaticanos.

Se reitera también que para la lucha a los abusos sexuales en la Iglesia son fundamentales las Líneas Guía de la Comisión Pontificia para la protección de los menores: “un instrumento fuertemente apoyado por el Papa Francisco”.

Los miembros de la Comisión han reiterado también su voluntad de trabajar junto a la Congregación para la doctrina de la Fe en el comunicar las Líneas Guía a las Conferencias Episcopales y a las congregaciones religiosas, ya sea directamente que a través del sitio de la comisión (www.protectionofminors.va).

(ZENIT – Ciudad del Vaticano, 26 Mar. 2017).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...