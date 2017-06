Comillas pone en marcha un Máster en Pastoral de la Familia siguiendo la invitación del papa Francisco a la conversión pastoral

· El postgrado es fruto de la colaboración entre las facultades de Teología, Derecho Canónico, Ciencias Humanas y Sociales y el Instituto Universitario de la Familia y la Unidad de Intervención Psicosocial de la Universidad Pontificia Comillas (UNINPSI).

· Bajo la dirección del jesuita Pablo Guerrero Rodríguez, profesor del Departamento de Teología Moral y Praxis de la vida Cristiana, este postgrado busca profundizar en la pastoral de la familia siguiendo la estela trazada por la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, que implica una renovación profunda de los modelos, herramientas y formación de los agentes pastorales.

Respondiendo a la invitación del Papa Francisco referente al fomento y cultivo de una cuidada formación de sacerdotes y laicos a la luz de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia, la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, en un trabajo coordinado de sus facultades de Teología, Derecho Canónico y Ciencias Sociales, y por el Instituto Universitario de la Familia de la universidad, presenta el nuevo Máster en Pastoral de la Familia. Con una oferta semipresencial, el postgrado permite optar a la obtención del título de Especialista Universitario en Pastoral de la Familia o al título de Master en Pastoral de la Familia. Su metodología y horarios buscan facilitar la armonización entre trabajo y formación. La presencialidad (11 fines de semana) pretende facilitar la asistencia a personas residentes tanto en Madrid como en otros lugares de la geografía española.

En el Master se abordarán los grandes temas de la Pastoral Familiar, como la espiritualidad de la familia, la pareja y sus etapas de desarrollo, el acompañamiento a la familia, la pastoral familiar integral, la diversidad cultural, la conyugalidad positiva, así como aspectos de derecho canónico relacionados con la Pastoral Familiar como las nulidades o la disolución canónica del vínculo matrimonial.

El Máster en Pastoral de la Familia está destinado a personas con experiencia pastoral o con dilatada experiencia en comunidades o centros eclesiales que sean o quieran ser agentes pastorales y que necesiten formación o actualización. Se prestará especial atención al discernimiento y al acompañamiento, dos cuestiones muy propias de la espiritualidad ignaciana y que son subrayadas especialmente por el papa Francisco. “Como Universidad de la Compañía de Jesús queremos responder, de una manera interdisciplinar, a la invitación, realizada tanto por el papa Francisco como por la Iglesia española, a la conversión pastoral y a la profundización en la formación de agentes de pastoral familiar”, asegura Pablo Guerrero, SJ, director del nuevo máster de Comillas ICAI-ICADE.

Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE:

Juan Manuel Daganzo

jdaganzo@comillas.edu

ltornero@comillas.edu

jganga@comillas.edu

Madrid, 16-06-2017.-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...