Colombia, destino de un viaje del Papa Francisco en septiembre

Ya es oficial: el Papa Francisco viajará en 2017 a Colombia, lo hará en concreto del 6 al 11 de septiembre.

Esta es la comunicación oficial, emitida por la vicedirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Paloma García Ovejero:

“Acogiendo la invitación del Presidente de la República y de los Obispos colombianos,Su Santidad el Papa Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia del 6 al 11 de septiembre de 2017, visitando las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. El programa del viaje se publicará próximamente”.

El Papa Francisco ha visitado ya cinco países de América Latina: Brasil, en julio de 2013; Ecuador, Bolivia y Paraguay, en julio de 2015; y México, en 2016, en febrero.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...