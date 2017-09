Científica y protestante: María-Sibylla Merian, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Maria Sibylla Merian (1647-1717) vivió y desarrolló su actividad científica en el siglo XVII, cumpliéndose ahora el tricentenario de su muerte. No obstante es una perfecta desconocida para el gran público, un poco menos ahora que la Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC le ha dedicado una conferencia precisamente para darla a conocer.

Recibió religión en la escuela, en un ambiente estrictamente protestante de lo cual no abjuró en toda su vida. Además de ser científica y protestante fue esposa y madre, y se hizo cargo de una madre viuda y su medio hermano Caspar, trasladándose al castillo de Watha en los Paises Bajos para seguir las doctrinas de Labadie, fundador de una secta protestante pietista luterana.

Se la considera como una de las precursoras más importantes de la entomología moderna por sus intensos estudios y dibujos sobre la metamorfosis de los insectos. Su padre Matthäus Merian el Viejo fue un importante editor y grabador, y su marido Johann Andreas Graff un importante pintor . Viajó a Surinam y allí compuso su obra más importante Metamorphosis Insectorum Surinamensium (Metamorfosis de los insectos del Surinam). Fascinada por el mundo de las orugas también escribiría con maravillosas ilustraciones Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung (La oruga, maravillosa transformación y extraña alimentación con flores). Maria Sibylla Merian falleció en Ámsterdam el 13 de enero de 1717 tras sufrir un derrame cerebral, siendo una absoluta desconocida y no disfrutando de la revalorización de sus pinturas, que ocurrió muchos años después de su muerte.

También escribió:

Nuevo libro de flores [Neues Blumenbuch], volumen 1, 1675.2​

Nuevo libro de flores, volumen 2, 1677.2​

Nuevo libro de flores, volumen 3, 1677.2​

Recibió todos los honores después de fallecida.

