Chile reutilizará tres papamóviles que llegarán desde Estados Unidos y Bolivia

La Comisión Nacional Visita Papa Francisco confirmó hoy que durante la visita apostólica a Chile, a realizarse entre el 15 y el 18 de enero de 2018, serán utilizados tres papamóviles –uno en cada ciudad- los que provendrán de viajes apostólicos anteriores.

“Hemos acordado con el Vaticano reutilizar papamóviles, de manera de cumplir con la petición de la Santa Sede de evitar una proliferación de estos vehículos en el mundo y por otro lado, aportar al sello de sustentabilidad que queremos darle a esta visita”, explicó Javier Peralta, director ejecutivo de la Comisión Nacional Visita Papa Francisco.

“Si bien recibimos propuestas desde distintas empresas en Chile para fabricarlos localmente, estimamos, en conjunto con el Vaticano, que lo más adecuado es reutilizar vehículos que ya cuentan con todas las especificaciones técnicas”, detalló Peralta.

Fiat-Chrysler, de Estados Unidos, y Toyosa S.A. de Bolivia –representante de Toyota- son las empresas que facilitarán los tres papamóviles en los que se trasladará el Santo Padre durante su visita a Temuco, Santiago e Iquique, y asumirán además los gastos de traslado.

Desde Estados Unidos llegarán dos vehículos idénticos que transportarán al Papa en Santiago y Temuco. Ambos son marca Jeep, modelo Wrangler 2015 de cuatro puertas que, tras cuatro meses de trabajo, fueron convertidos a modelos de dos puertas. Los vehículos se utilizaron para la visita del Papa Francisco a Nueva York, Filadelfia y Washington D.C. en 2015, y luego, para su viaje a México, en 2016.

“En el caso del papamóvil boliviano, la empresa se contactó directamente con la Comisión para ofrecerlo. Luego de verificar esta opción con la Santa Sede, iniciamos la coordinación para gestionar el préstamo. En el caso de los papamóviles norteamericanos, fue el Vaticano quien coordinó con Fiat-Chrysler la facilitación de éstos.

Actualmente, estamos trabajando en la coordinación operativa para traerlos a Chile”, comentó Felipe Vial, director del área de Gestión de Actividades de la Comisión Nacional.

Toyosa S.A. ofreció el papamóvil que se usará en Iquique el 18 de enero, el cual fue construido para la visita del Pontífice a Bolivia. Se trata de un modelo Land Cruiser Serie 70 del año 2015, de la marca Toyota y en su habilitación, según los requerimientos vaticanos, trabajaron alrededor de 12 personas entre un ingeniero, mecánicos y artesanos en cuero. “En realidad, es un vehículo modificado para transportar de la manera más cómoda al Papa y no sufrir quemaduras por el sol. Aspectos realmente especiales de seguridad no posee, ya que el mismo Pontífice, por su política de austeridad, pide que no tenga blindajes. Según sus propias palabras, lo que requiere es comodidad para estar el mayor tiempo posible con todas las personas en su visita”, manifestó Eddy Méndez, gerente comercial de la compañía boliviana.

Se espera que los vehículos lleguen a Chile durante el mes de diciembre y quedarán bajo custodia de Carabineros de Chile.

Fuente: Comisión Nacional Visita Papa Francisco