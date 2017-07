Chile: Profundizan sobre el rol asesor de los Departamentos de Comunicaciones en las instituciones

La presentación del documento estuvo a cargo de Mons. Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción y Presidente del Área de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Chile, y del Diácono y periodista Jaime Coiro, Secretario General Adjunto de la CECh.

En dependencias del Colegio Polivalente Padre Hurtado de Chillán, se realizó la tarde de este jueves la presentación del libro “El Dpto. de Comunicaciones como Consultor al Servicio de la Institución”, cuyo autor es el sacerdote Héctor Aranda, párroco de El Carmen y quien el año pasado finalizó sus estudios de Comunicación Social Institucional en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma.

El lanzamiento del documento que contó con la presencia del obispo anfitrión Carlos Pellegrin, además de sacerdotes, concejales, el alcalde de El Carmen, José San Martín, y docentes del establecimiento educacional, estuvo encabezado por el Pdte. del Área de Comunicaciones de la CECh, Fernando Chomalí, quien recordó que “la Iglesia por naturaleza es una institución que estudia, es decir, las experiencias de la fe, el estudio, la razón, la profundización de los temas, que es lo que ha hecho el padre Aranda, intentando hacer un análisis de cómo están las comunicaciones hoy, y cuál es el aporte que puede hacer un departamento de comunicaciones a la arquidiócesis y al país en general. Encuentro que es un libro bien logrado que responde a la inquietud que tiene mucha gente en un contexto tan cambiante como el que estamos viviendo hoy en día”, sostuvo el arzobispo de Concepción, quien felicitó y valoró el trabajo del presbítero de la Diócesis de Chillán.

Otro de los presentadores del texto, fue el diácono y periodista, Jaime Coiro, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal de Chile. “Lo que más me hizo sentido en mi experiencia como comunicador y que creo puede hacer mucho sentido a los comunicadores de Iglesia en Chile, tiene que ver con el refuerzo de la identidad de toda institución: no hay comunicación, sin una clara conciencia de quiénes somos, y ese quiénes somos en la Iglesia, no es ni el párroco, ni el obispo, ni el Papa, ni la propia Iglesia, ni la propia parroquia… es Jesucristo mismo”, puntualizó, agregando como otros elementos del libro, la confianza que debe existir en los departamentos de comunicaciones como organismo consultor colaborador; y la credibilidad de toda institución fundada en la coherencia de vida para transmitir la verdad.

El autor del libro explica que “la apuesta es que un Dpto. de Comunicaciones de una institución, pueda colaborar y ayudar en esta área a todo el entorno, es decir, cómo este departamento puede también ayudar en lo formativo y en la parte más operativa de la comunicación, cómo poder comunicar la identidad de la institución”, sostiene Aranda al referirse a las 112 páginas del texto que se basan en la propuesta de dos autores (Edgar Schein y Anne Gregory) como parte de su trabajo de tesis final, luego de haber realizado sus estudios en esta área entre 2013 y 2016 en Italia, que le otorgaron el grado de Licenciado en Comunicación Social Institucional.

Fuente: Comunicaciones Chillán, portal de la Iglesia en Chile

