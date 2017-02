César Hidalgo en la Sala Galileo Galilei de Madrid presenta su disco Corazón de folk rock



El cantante César Hidalgo actuará en Madrid el próximo 6 de abril. El concierto será a las 21:00 horas en la Sala Galileo Galilei.

CÉSAR HIDALGO regresa a los escenarios para presentarnos su primer trabajo discográfico en solitario, Corazón de folk rock, un disco brillante, diferente y especialmente cuidado. Sus letras no dejan indiferente a nadie y musicalmente nos transporta al folk actualizándolo con buenos toques de rock. CÉSAR HIDALGO es consciente de los problemas de la sociedad, y tras una profunda autocrítica y reflexión ha decidido poner su experiencia personal y musical al servicio de su fe, su fe católica. Así forma parte activa de lo que se denomina actualmente “Música con Valores”.

CÉSAR HIDALGO sabe elegir a los mejores músicos y así lo demuestra en este disco con arreglos de José Atero y la producción musical de David Santafé. En directo no se queda atrás y reúne a una banda sensacional.

Sus inicios musicales y artísticos nacen de la mano de los grandes del folk, convirtiéndose en cantante e intérprete de instrumentos como la zanfona, dulcimer, rabel, mandolina o laud. Desde 1983 formó parte de uno de los grupos folk más dinámicos del momento, Almena, creando un sonido singular hasta que cesa su actividad en 1993. Fueron numerosas las actuaciones en circuitos culturales y festivos, nacionales e internacionales, así como en radio y televisión.

CÉSAR HIDALGO, la voz más singular de la música española, nos presenta sus composiciones llenas de vivencias, emociones, pasión y sensibilidad, transmitiendo mensajes cercanos y concretos que interesan a todos. No podéis perdéroslo en directo, merece la pena. Os divertiréis, os hará pensar, os meterá un punto de inquietud y disfrutareis de una música que pocas veces se escucha en España.

CÉSAR HIDALGO es una exclusiva de VIVA LA FE, distribuida por STAFF. Su booking es responsabilidad de RECE en todo el mundo. Su promotor y manager personal es Fernando Salaverri.

Entradas para CÉSAR HIDALGO en Madrid:Las entradas para el concierto de CÉSAR HIDALGO en la Sala Galileo Galilei tienen un precio de 10€ + gastos de gestión. ¡No te quedes sin entradas!: en la Sala Galileo Galilei el jueves 6 de abril a las 21 horas.

fotos: Momentos de la filmación del video clip IMAGINAR de CESAR HIDALGO incluido en su primer álbum en solitario CORAZÓN DE FOLK ROCK.

Audio: IMAGINAR

