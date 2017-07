Centro Scalabrini en México: un oasis para los migrantes

– Con atención integral, los religiosos scalabrinianos ayudan diariamente a cientos de personas que buscan quedarse en Tijuana, regresar a su tierra o intentar cruzar a los Estados Unidos.

Este 2017 la Casa del Migrante Centro Scalabrini, en Tijuana, Baja California, cumple tres décadas de existencia, a lo largo de las cuales ha auxiliado a unos 250 mil migrantes, tanto mexicanos como extranjeros, que por una u otra razón llegan a ese lugar en busca de ayuda.

Fundada el 4 de abril de 1987 por los Misioneros de San Carlos Borromeo en la colonia Postal, esta casa para migrantes se encuentra cerca de la línea fronteriza y de la Garita de San Isidro. De acuerdo con el P. Patricio Murphy, director de la misma, cuando una persona es deportada, en la garita puede solicitar el servicio de albergue y es trasladada inmediatamente a las instalaciones. Otros llegan directamente.

“Además de una habitación para dormir –explica para Desde la fe– a los migrantes les damos comida y les facilitamos agua caliente para asearse; además de ropa, calzado, primeros auxilios y teléfono para comunicarse con sus familiares”.

Ya no es como antes

El P. Murphy asegura que en los últimos años ha cambiado mucho el fenómeno migratorio en la frontera. “Antes, el 99 por ciento de las personas se quedaba a lo mucho hasta tres días en el albergue; no había razón para permanecer más tiempo, pues eran migrantes en tránsito que sólo tenían en mente cruzar a los Estados Unidos. Pero ahora la situación ha cambiado; muchos son perseguidos por organizaciones criminales que quieren extorsionarlos o reclutarlos, por lo que buscan ponerse a salvo en el albergue, y por esto se llegan a quedar hasta tres meses”.

Conscientes de que cada caso es diferente, los misioneros que atienden el Centro Scalabrini respetan las razones por las que cada migrante busca acceder al vecino país del norte, pero también aprovechan su estancia en el lugar para hacerlos reflexionar sobre las consecuencias de ello, sobre todo a quienes han sido deportados, pues de ser detenidos nuevamente en su intento por cruzar, irían a la cárcel.

Agrega el P. Murphy: “Los hacemos conscientes de las opciones que hay para ellos en Tijuana, empezando por los apoyos para tramitar su documentación; servicios médicos, terapia psicológica, asesoría legal y laboral, etcétera.”

Explica que muchos no quieren irse a otra ciudad, pues no conocen a nadie en México, por lo que el Centro Scalabrini no sólo los ayuda a buscar empleo y hospedaje, sino que les facilita las herramientas para que puedan lograr su reinserción social.

“Con el endurecimiento de las políticas migratorias, ahora sólo el 35 por ciento de los deportados intenta cruzar nuevamente a los Estados Unidos; un porcentaje similar regresa a su lugar de origen, y un 25 por ciento decide quedarse en Tijuana a trabajar”.

A ejemplo del beato Scalabrini

La capacidad que tiene el centro para atender a los migrantes es de 120 a 140 personas. “Es un buen número –explica el P. Murphy– para poder brindarles una atención de calidad. Podríamos permitir el ingreso de más personas, pero sin presupuesto tendríamos que reducir la calidad, y eso no está bien, pues tenemos que asegurar la ayuda integral a la gente”.

Recordó que algo similar pasaba en Italia en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el beato Juan Bautista Scalabrini, preocupado de que la gente se aprovechaba de los migrantes, fundó la Congregación de los Misioneros de San Carlos Borromeo. “Al igual que ahora, los scalabrinianos proporcionaban asistencia moral, social y legal a las personas que se veían en la necesidad de abandonar sus lugares de origen a consecuencia de las pocas oportunidades laborales y la pobreza”.

Detalló que actualmente son tres los religiosos a cargo del Centro Scalabrini en Tijuana, apoyados por 15 empleados y ocho voluntarios. Además, cuentan con albergues en Nuevo Laredo y Guatemala. “Si alguien tiene interés en apoyarnos, no dude en mandarnos un correo y con mucho gusto le respondemos”, concluyó.

Foto: Casa del Migrante Tijuana, Centro Scalabrini, calle Galileo Nº. 239, Col. Postal, Tijuana, Baja California. México. C.P. 22350, Teléfono: (664) 382-7685 y 682-5180, casadelmigrantetijuana@gmail.com

