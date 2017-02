Católicos y científicos: María Josefa Molera, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Católicos y científicos: Mª Josefa Molera, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Se celebra el Dia Internaciinal de la Mujer y la Niña en la Ciencia el mismo día que la Virgen de Lourdes. Nada mejor para unirnos a tal efeméride que traer a colación la vida de una navarra en la que ciencia y religión católica o razón y fe se dieron cita sin problema alguno: María Josefa Molera, científica dedicada a la química y auténtica pionera en España de la promoción de la mujer en un mundo en el que predominaban los varones y las mujeres brillaban por su ausencia.



Tuve el honor de escribir su vida para el Diccionario Biográfico de la Real Academia de Historia, y de incluir un resumen en web del CSIC dedicada a Mujeres Ilustres. Antes de referiros su semblanza, decir que en entrevista con uno de sus hijos, tras admirar en su propio domicilio los magnificos cuafros que pinto una vez jubilada, deciros que aproveché para interesarme por la faceta religiosa de su vida, y como en tantos otros casos de los que os he ido dando cuenta en Ecclesia, Josefa Molera fue mujer católica practicante, que manifestó en vida su disconformidad con los postulados feministas que alejan a la mujer de la maternidad y la vida familiar declarándolas incompatibles con la investigacion científica. Educó a sus hijos en la fe católica y dejó el laboratorio al jubilarse, encantada de la vida, para dedicar más tiempo a su esposo e hijos, a hacer un libro de cocina con las recetas de su madre, y a pintar al óleo, algo que acabó dándosele de maravilla. Es tenida como ejemplo de mujer pionera de la ciencia española en ambiente hostil, y no se refiere su faceta religiosa, por lo cual hay quien piensa que para ser científica pionera hay que ser atea. Con este artículo pretendo que ese error sin base científica no lleve a las niñas a abandonar su fe para ser científicas, y para invitar a las mujeres científicas no practicantes a volver a la fe si es que de verdad quieren parecerse a Josefa Molera.

En el resumen de su vida escrito para el CSIC decía que Mª Josefa Molera Mayo ( Isaba, Navarra,1921- Madrid, 2011) fue Profesora de Investigación del CSIC, desarrollando la mayor parte de su actividad científica en el Instituto de Química-Física “Rocasolano” (IQFR) de Madrid, como química experta en cinetoquímica y técnicas cromatográficas por lo que se la considera una pionera de la cromatografía española. Así mismo desarrolló actividad docente como

profesora de francés e inglés en un colegio de enseñanza media (1942-48), y como ayudante de prácticas en la cátedra de química técnica de la Universidad Central de Madrid.

Obtuvo el título de Licenciada en Ciencias Químicas en 1942, tras realizar los cinco cursos en tres años, y se doctoró en 1948 dirigida por Antonio Ríus Miró, tras ser rechazada como doctoranda por ser mujer por Julio Casares Gil. Por méritos propios y siendo ya colaboradora del CSIC recibió la prestigiosa beca “Ramsay Memorial Fellowship Trust” que le permitió trabajar en el “Physichal Chemistry Laboratory” de la Universidad de Oxford (Inglaterra), el período 1950-51, bajo la dirección del director del mismo, Prof. Sir C.N.

Hinshelwood, Premio Nobel de Química en 1956. Completaría su formación partiendo en agosto de 1959 a trabajar al Departamento de Química-Física de la Universidad de Sheffield con el Prof. G.B. Porter, que recibiría en 1968 en Premio Nobel de Química. Construyó el tal vez primer cromatógrafo de gases que hubo en España, que utilizó para la caracterización del vino con las también pioneras Mª Dolores Cabezudo y Marta Herráiz.

Su temprana y pionera actividad en cromatografía de gases le valió ser elegida presidenta fundadora de la hasta ahora existente Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines, en 1973. Recibió entre otros el Premio Alfonso X El Sabio del CSIC (1966), Premio Perkin-Elmer (1967), le fue otorgada la Medalla de Química de la Real Sociedad Española de Física y Química y fue Miembro de Honor del “Groupement pour l’advancement del Méthodes Spectroscopiques et Physicho-Chimiques d’Analyse (GAMS, 1975). Formó a científicos y miembros destacados de la industria química española del siglo XX y XXI. Esto y más podéis encontrar en Carrascosa, A.V. (2012) : “Molera Mayo, Maria Josefa”. En “Diccionario Biográfico Español, Tomo XXXV, Mestre y Bosch-Montoya”, pp. 383-384. Ed. Real Academia de

Historia, Madrid.

En los tiempos actuales en el CSIC no existe la discriminación a la que tuvo que enfrentarse Josefa Molera por ser mujer. Las famosas gráficas tijera del CSIC no se ven acompañadas de casos de discriminación por razón de sexo demostrables, no siendo por tanto ni justas ni injustas sino más bien expresion de una realidad social

cuyos parametros estan en todo caso fuera del propio CSIC. En España hubo muchas mujeres pioneras en la ciencia que además fueron profundas creyentes.

