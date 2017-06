CATÓLICOS Y CIENTÍFICOS: GERARDO DIEGO, por Alfonso V. Carrascosa, científico del CSIC

Se conmemora el 90 aniversario de la Generación del 27, y Gerardo Diego (1896-1987) fue un poeta perteneciente a ella. Estudió Filosofía y Letras en la jesuítica Universidad de Deusto –“religión en la escuela”- doctorándose en Madrid, como no podía ser de otra manera en la época. En el que fuera cuartel general de la Generación del 27, la Residencia de Estudiantes de Madrid, se presenta el 20 de junio a las 19:30 su Poesía Completa, que el poeta dejó preparada y que está descatalogada. Gerardo Diego fue un poeta católico, catedrático de instituto.

En 1925 le dieron el Premio Nacional de Literatura, estando el jurado nada menos que Menéndez Pidal y Antonio Machado. Fue precisamente Gerardo Diego quien elaboró las dos famosas “Antologías” que dieron a conocer a los autores de la Generación del 27. Fue importante conferenciante así como crítico literario, musical y taurino. En 1947 fue miembro de la Real Academia Española, recibiendo el Premio Cervantes en 1979. Para muchos, su soneto “El ciprés de Silos” es el mejor soneto de la literatura española

Fue educado en la religión católica sin menoscabo de su libertad, contrariamente a lo que suele pensarse, como él mismo reconoció en el siguiente texto: Yo no agradeceré nunca bastante a mis padres, a pesar de ser ellos muy cristianos, muy piadosos y tener en nuestra casa siempre unas costumbres verdaderamente ejemplares en cuestión de cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y no digamos el decálogo, y por otra parte, muy caritativos también, en casa siempre había muchísimas personas más de la familia comiendo, porque venían y no tenían otro sitio mejor donde ir, unos, porque parientes, y otros que había que ayudarlos como fuera. Yo nunca les agradeceré bastante el que me dejasen, además, en libertad, creo que eso ha sido para mí una gran suerte”.

En 1958 fue al aeropuerto a recibir los restos de Zenobia y Juan Ramón Giménez. En 1976, y dentro de su estudio “Dios en la poesía española”, Ernestina de Champourcin definía a Gerardo Diego como un “católico poeta”. De él también dijo Leopoldo Luis que “…tiene una actitud profundamente religiosa (…) la del hombre que se siente finito y trascendente”. Se escribió no hace mucho un libro por Teodoro Rubio titulado “Gerardo Diego y su pensamiento religioso” (Monte Carmelo. Burgos, 2011). Su hija Elena dijo de él “Mi padre era un católico cumplidor, pero discreto”. Leía con frecuencia la Biblia, y era asiduo de las celebraciones de Pascua, de Navidad…Teodoro Rubio escribiría que las cuatro principales características religiosas de Gerardo Diego fueron “Tolerancia, fervor, discreción y autenticidad”. Llegaría a escribir “Quiero vivir, morir, siempre cantando/ y no quiero saber por qué ni cuándo./ Sí, en el seno del verso,/ que le concluya y me concluya Dios”.

Fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cantabria

