Cátedra Francisco Palau, una entrega incondicional a la Iglesia

Una vez más la Cátedra de Francisco Palau, estudió y actualizó la figura de Francisco Palau en la Iglesia de hoy. Con una participación de casi setenta participantes se celebró la Cátedra de Francisco Palau en el Centro Teresiano Sanjuanista (CITeS), desde el viernes 10 al domingo 12 de marzo.

Inició el ciclo de conferencias el Dr. en Teología, Santiago Madrigal, SJ, con su tema: “El ser misionero De la Iglesia. Deseo inagotable de brindar misericordia”. Resaltó la acción del Espíritu Santo en la vivencia del “tiempo de la misericordia” en la Iglesia post Conciliar: “Así, vuelven a la mente las palabras que el Papa Juan XXIII pronunció en la apertura del Concilio: “En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia… La Iglesia Católica quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para los hijos separados de ella”. De esta manera, continuó el Dr. Madrigal, Cristo, centro de esta Iglesia, de su Amada, muestra su rostro, se aproxima al hombre, y nos enseña a acercarnos a Dios con sus palabras: “ El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”(Jn 14, 9).

El Dr. en Teología Espiritual, Secundino Castro, OCD, iluminó la Cátedra desde una perspectiva bíblica con su ponencia “La Comunidad evangelizadora: dinámica del éxodo y del don”. El Dr. S. Castro afirmó: “Para la comunidad primitiva ´evangelizar´ era uno de sus constitutivos. Apenas termina el evangelio se muestra la urgencia de difundirlo. Así lo constatan los cuatro evangelistas y lo confirma el autor de los Hechos de los Apóstoles en su inicio. El objeto de la predicación es la persona de Jesús, experimentado y comprendido desde su Pascua. En la misión se hace actual la experiencia primigenia, no sólo como memoria, sino también como presencia viva. El ver, oír y palpar de la primera de Juan, se vuelven a repetir, por eso podemos decir que la comunidad renace en la predicación. Tenía razón Pablo VI, concluyó el Dr. Secundino Castro: “La Iglesia nació para evangelizar”.

Por su parte la Dra. en Teología, Ma. Rosario Ramos Alonso, intervino con su conferencia “Motivaciones espirituales para la tarea misionera en Thérèse de Lisieux”. La Dra. Ramos Alonso comentó: El tema que vertebra esta Cátedra, ´la audacia de evangelizar´ podría haber sido expresado por Teresa de Lisieux con todo sentido.

Esta figura, Doctora de la Iglesia y patrona de las misiones, es un referente extraordinario en lo que supone una existencia creyente en el seno de la Iglesia. Tras realizar una breve contextualización de su vida desde las coordenadas familiares, conventuales y eclesiales que la marcaron, nos adentramos en las motivaciones profundas que dinamizaron su vida. Una primera motivación tiene su fundamento en la visión de sí misma: una mujer consciente de su identidad como reflejo de la Divinidad. Una segunda motivación sostiene su vida hasta el final: la visión de Dios como Amor en unidad con todo lo humano. Ella nos enseña que la ´audacia de evangelizar ´pasa por la identificación con el Amor que se convierte en potencia generadora de una Nueva humanidad”, finalizó la Dra. Ramos Alonso.

Y, como lo indicó la Lic. Gracia Navarro, CM en su conferencia, “Una respuesta evangelizadora audaz en el siglo XIX: las misiones populares” las situaciones difíciles actuales llaman a la Iglesia a responder con tiempos fuertes de evangelización que fortalezcan a las gentes y los pueblos. Las misiones populares son el instrumento efectivo que podría impulsar el apostolado con nuevos métodos.



En concordancia con la Lic. Gracia Navarro, el Doctor en Teología, Juan Carlos Domene quien es especialista en Pastoral Juvenil y Catequesis, en su conferencia “Nueva Evangelización a través del cine” resaltó el poder de este arte como instrumento de evangelización. Señaló que además de válvula de escape, el cine es un espejo que transmite ideas, creencias, contenta al pueblo y es cortina de humo…Entonces, ¿Se puede explotar, utilizar, producir… el cine? Sí, con reparos…responde el Dr. Domene, porque el cine debe transmitir parábolas de la vida, que son lo más potente para hablar del Reino de Dios y para evangelizar. También resaltó que el cine social es fundamental y necesario para la educación y la evangelización, porque sin escuchar el clamor de los pobres no hay espiritualidad. Finalmente, insistió sobre la necesidad de “ver cine, realizar cine, buen cine porque el cine tiene la virtualidad de ser muy motivador y de “decirte la vida” en dos horas”.

La Dra. en Teología Espiritual, Dolores Jara, CM, en su presentación “Francisco Palau, un contemplativo itinerante”, mencionó cómo Francisco Palau buscó el amor primero y no paró hasta encontrarlo en Dios y en su Iglesia, cuando en 1860 tuvo su experiencia mística de la Iglesia. También destacó cómo la historia de Francisco Palau aparecerá como la de un peregrino para quien el amor fue el origen y la meta de toda su acción misionera. A lo largo de su vida, él mantuvo la conciencia de que no caminaba solo, sino con la Iglesia: “Compañera mía, guíame tú en este viaje…”

En un momento de “diálogo entre amigos” los licenciados Soledad Losada Terón y Guillermo Camino Beazcua, examinaron cómo “La iniciación cristiana era muy sencilla hace algunos años, pero hoy en día nos toca asumir muchas realidades que nos llevan a preguntarnos: ¿aún se puede hacer algo? ¿Cuál es hoy el reto de la misión? El texto de Juan XXIII responderá a esas cuestiones e iluminan la vida de Soledad, “Nosotros opinamos de un modo diferente que estos profetas de calamidades…”, no hay que cansarse nunca…porque en lo oculto de las personas están los signos, así que hay que rastrear para descubrir y fomentarlos… En los hombres de hoy hay semillas que apuntan a esta nueva primavera. En la Nueva evangelización hay que apostar por un modelo más deductivo: “Atenas más que Corinto”. Tras esto, sí debe haber una terapia de choque para encontrarse con realidades reales que les ayude a abrirse a esa experiencia de Dios desconocido. Hay que ayudar a descubrir el rostro de Jesús en el que se “pringa” y presentar siempre esa alternativa, porque, si no hacemos presente a Cristo, quedamos diluidos. Así es necesario renovar el lenguaje, que a veces no es más que utilizar el lenguaje directo, creyente…

La Lic. Antonia Agulló, CMT, con su tema “La predicación en Francisco Palau como misión evangelizadora”, delineó con trazos firmes cómo era el Misionero Apostólico Palau, místico y contemplativo de la Iglesia, enamorado de ella y entregado apostólicamente desde la predicación y el servicio a sus necesidades y requerimientos. La Lic. Agulló enfatizó su estilo, finalidad y actitud apostólica en su misión evangelizadora, y destacó la acertada pedagogía del P. Palau, fruto de su amor eclesial. También comentó que la vida y actividad de Francisco Palau no se puede situar al margen de su razón de ser y existir: la Iglesia, Dios y los prójimos en unidad, haciendo de este misterio el objeto y el sentido de su predicación.

El Dr. en Moral, José Manuel Aparicio Malo en su conferencia “La dimensión socio-política de la evangelización, Areópagos actuales” hizo referencia al Concilio Vaticano II como parte de un Sujeto activo, con el protagonismo como Pueblo. La Iglesia que ilumina, sin una luz que no es la suya, sino que es de Dios, alumbrará la ciencia, la astronomía, el arte, las diferentes religiones, las diferentes experiencias espirituales y las ideologías (la misma fe debe dar a distintos compromisos políticos). Las estrategias que nos permitan mostrar esa luz, eso es evangelizar y en cuatro instituciones vemos el camino marcado para la Nueva Iglesia y la Nueva Evangelización:

– Eclesiam Suam, Pablo VI: La Iglesia necesita estar en diálogo. El Concilio plantea que la Iglesia es una institución experta en el diálogo.

– Juan Pablo II. “Gramática universal”: Todos los hombres estamos unimos por una misma ley que está inscrita en el corazón, por ejemplo, los derechos humanos, pero hay más (ética mundial, sufrimiento…).

– Benedicto XVI, Deus caritas est: “La Iglesia no puede sustituir al estado ni mantenerse al margen”. La sociedad justa no puede ser religiosa pero debe estar en Diálogo que despierte fuerzas espirituales ya que nosotros tenemos un compromiso que surge de la fe y se conseguirá en la política.

– Francisco I : El diálogo tiene que ser alegre porque es la base de la experiencia espiritual.

Para finalizar, el Dr. José Manuel Aparicio señaló que los Areópagos actuales para aterrizar con nuestra luz son:

La ecología, el medio ambiente.

Las migraciones. Este es un problema, no es exclusivo de Siria (son 80 millones).

Desigualdad social.

Presencia virtuosa de la Iglesia en la sociedad. Que los misioneros tengan cinco virtudes como piedras para enfrentarse a situaciones donde hay Goliats actuales muy duros.

Nuevamente la Cátedra de Francisco Palau logra reflexionar sobre la presencia de la Iglesia en el mundo y continúa su activa búsqueda de caminos que hagan presente en la sociedad el misterio de comunión hoy.

