Participación de los fieles en los encuentros en el Vaticano con el Papa Francisco en el año 2016

Al final del año, la Prefectura de la Casa Pontificia publica las cifras de la participación de los fieles en los diversos encuentros con el Santo Padre que han tenido lugar en el Vaticano durante 2016: audiencias generales y especiales, audiencias jubilares, celebraciones litúrgicas, ángelus y Regina Coeli.

Casi cuatro millones de fieles con el Papa en el 2016

¡ Date de alta GRATIS en nuestras Alertas Informativas ! ¿Quieres ser de los primeros en estar informado? Noticias de alcance, materiales y documentos en castellano para la labor pastoral /catequética. GRATIS ​ SUSCRIBIRSE

(RV).- Un total de casi cuatro millones de fieles. La Prefectura de la Casa Pontificia hizo público el cuadro resumen de la participación de los fieles en los diversos encuentros con el Santo Padre en el Vaticano durante las audiencias generales y especiales, audiencias jubilares, celebraciones litúrgicas, Ángelus y Regina Coeli de este 2016.

Se trata de datos aproximados, que se calculan sobre la base de las solicitudes de participación en los eventos y por los billetes distribuidos por la Prefectura de la Casa Pontificia, así como por una asistencia estimada de las presencias en momentos como el Ángelus o el Regina Coeli y las diversas celebraciones en la plaza de San Pedro. Los datos más relevantes se encuentran en marzo, en coincidencia con la Semana Santa, y en septiembre, con motivo de la canonización de la Madre Teresa de Calcuta.

El informe se refiere sólo a las participaciones en el Vaticano y no incluye otros momentos vividos por el Papa con gran participación de los fieles, como las visitas en la diócesis de Roma, en Italia, y los viajes internacionales en los que el pontífice se reunió con muchos millones de personas.

Cabe recordar, en primer lugar, que se trata de datos aproximados, calculados sobre la base de las solicitudes de participación en los eventos recibidas por la Prefectura de la Casa Pontificia y de las entradas distribuidas por la misma, así como de una estimación aproximada de las presencias en actos como el Angelus o Regina Coeli y las celebraciones en la plaza de San Pedro. Los datos más relevantes corresponden a marzo, coincidiendo con la Semana Santa, y a septiembre, con motivo de la canonización de la Santa Madre Teresa de Calcuta.

Como es obvio, las cifras se refieren sólo a los encuentros en el Vaticano y no incluyen otros momentos vividos por el Papa con gran participación de los fieles, ni las visitas a la diócesis de Roma, o a las de Italia, ni tampoco los grandes viajes internacionales cuando – como es sabido – el Papa ha encontrado muchos millones de personas, tanto durante las celebraciones y grandes eventos, como a lo largo de las carreteras y calles (México, Lesbos, Armenia, Polonia, Georgia, Azerbaiyán y Suecia).

11 Audiencias jubilares

43 Audiencias generales

Audiencias especiales

Celebraciones

Litúrgicas

Ángelus

Enero

20.000

21.000

10.900

26.500

300.000

Febrero

50.000

42.000

65.000

25.000

90.000

Marzo

40.000

95.000

11.400

165.000

110.000

Abril

60.000

40.000

99.000

2.000

117.000

100.000

Mayo

38.000

89.000

12.100

75.000

170.000

Junio

30.000

15.000

75.000

16.500

132.000

100.000

Julio

———-

———-

200

———-

120.000

Agosto

———-

46.000

1.240

———-

100.000

Septiembre

30.000

95.000

3.000

168.000

100.000

Octubre

93.000

117.000

11.500

121.000

100.000

Noviembre

30.000

58.000

20.800

75.000

150.000

Diciembre

———-

25.000

15.000

20.000

210.000

Total:

446.000

762.000

169.640

924.500

1.650.000

TOTAL: 3.952.140

(from Vatican Radio, 29-12-2016)

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...