Carta abierta al Dr. Justin Welby, arzobipo de Canterbury: Una iniciativa para la misericordia

Por Jordi Picazo

Después de haber asistido a dos reuniones en el parlamento Británico en torno a la identidad europea y los peligros del Brexit, auspiciadas por Lord Alton, pensé escribir al Arzobispo de Canterbury, jefe clerical de la Iglesia de Inglaterra, de la que la Reina es la Jefe. Y así lo hice. La misericordia es la clave.

“Dear Dr. Welby,

Soy un antiguo profesor de Harrow School de principios de la década de los 90 del siglo pasado, y español de Barcelona, que ahora se dirige a un antiguo alumno de Eton College. Como periodista católico también, participé en una reunión en el parlamento Británico en el mes de mayo de este mismo año con Lord Alton y el padre Patrick Daly, Secretario General de COMECE, junto a la ex ministra de Educación la Señora Ruth Kelly, entre otros.

Habiendo llegado al final del Año Jubilar de la Misericordia para nosotros Iglesia de Cristo y por invitación del papa Francisco, y siendo la voluntad del papa Francisco, amigo de usted, el hacer extensibles todos los buenos deseos y bendiciones al futuro, tuve ya en mayo pasado una idea que tal vez quisiera Usted hacer suya: por qué no instituyen, Usted y su amigo el Papa Francisco, la escultura “Puerta Abierta” en la calle Hope de Liverpool [esperanza] –qué nombre más maravilloso! –ciudad de inmigrantes, trabajo duro, dramas personales, pobreza, escasez de trabajo, y Esperanza- ¡como Puerta de Misericordia!

La Reina Isabel II, con el Arzobispo de Canterbury, Lord Justin Welby

¡Qué signo más ecuménico, qué signo más de confianza en Nuestro Señor, qué don más grande para la gente de Liverpool!; y también para los cristianos y para la gente de todas las creencias, y para los que no profesan ninguna también. Deseo que encuentre esta idea inspiradora, y espero poder saber su opinión, y poder discutirla con Usted si así lo desea, en cualquier momento.

Le adjunto dos de tres artículos (ver aquí y aquí ) que escribí después de esas reuniones en el Parlamento sobre el Brexit, y en el que menciono Harrow School, Harrow Songs, Churchill y a otros; ese Churchill que permitió que toda Inglaterra levantara la vista hacia la Esperanza durante la hora oscura, cuando no había ninguna; y tan relacionado con su historia personal de Usted también [tanto el padre biológico como la madre de Justin Welby fueron, en distintas épocas, secretarios personales de Churchill -nota del autor].

Le ofrezco desde aquí también mis oraciones por Usted y sus intenciones para el servicio de la Iglesia de Jesucristo, y le pido asimismo sus oraciones por mí y mi familia.

Atentamente, en Cristo,

Jordi Picazo MCIJ

En Barcelona, a 28 de noviembre de 2016”

Es relevante al escenario que crean las referencias hechas en esta carta el considerar la visita de Juan Pablo II a Liverpool en 1982, donde más de un millón de personas salieron a su encuentro (ver aquí) . Recorrió con las autoridades civiles y eclesiásticas, anglicanas y católicas, la calle Hope donde se instaló la escultura en recuerdo de ese momento. Su discurso en el aeropuerto el 30 de mayo de 1982 (ver aquí) puede leerse (en inglés, italiano o portugués) en la página WEB del Vaticano.

La Puerta Abierta, en Hope Street, en Liverpool, Gran Bretaña.

