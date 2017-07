Cáritas Mallorca, galardona en los Premios Diario de Mallorca 2017 por su trayectoria acompañando a las personas

Un homenaje al esfuerzo, la acción solidaria, la investigación y el talento a siete entidades y personas que han contribuido desde diferentes ámbitos en la sociedad mallorquina.

Ayer noche, Cáritas Mallorca, junto con seis galardonados más, recibió uno de los Premios del Diario de Mallorca en la gala celebrada en el Palacio de Congresos de Palma. Un homenaje al esfuerzo, la acción solidaria, la investigación y el talento a siete entidades y personas que han contribuido desde diferentes ámbitos en la sociedad mallorquina.

Junto con Cáritas Diocesana de Mallorca, los galardonados fueron la campeona de Europa de baloncesto, Alba Torrens ,; el empresario Antoni Fontanet; la diseñadora de moda Cortana; el música Antoni Parera Fons, la plataforma 3 Salud Mental y la científica Alicia Sintes.

La encargada de recoger el galardón en representación de todos los agentes de Cáritas Mallorca que hacen posible la tarea solidaria de la entidad (voluntariado, trabajadores, responsables parroquiales, socios, donantes, colaboradores…) fue Margalida Mª Riutort, directora de Cáritas. Además, tuvo la responsabilidad de hacer el agradecimiento de parte de todos los galardonados, afirmando que, “en un mundo globalizado, donde la economía ocupa un lugar tan decisivo, donde el ritmo de la vida parece que pasa como si nada, hay personas y entidades que siguen aportando su pequeño grano de arena para ofrecer alternativas para otro mundo posible, propuestas novedosas y arriesgadas, cambios de actitudes que ayudan a transformar, posibilitando una sociedad más inclusiva, más equitativa, más abierta y justa, donde todas las personas sean respetadas, y donde tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse como tales”.

