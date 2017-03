El cardenal Ricardo Blázquez, reelegido presidente de la Conferencia Episcopal Española

Minutos antes de las 11 horas del lunes 14 de marzo, el cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid, ha sido reelegido para un nuevo trienio (2017-2020) presidente de la CEE

El cardenal Ricardo Blázquez nació el 13 de abril de 1942 en Villanueva de Campillo (Ávila). Realizó estudios en los seminarios diocesanos de Ávila, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y Universidades de Alemania. Es doctor en Teología. Se ordenó sacerdote el 18 de febrero de 1967, al servicio de la diócesis de Ávila. La actividad docente centró sus veintiún años de ministerio sacerdotal. Fue profesor, decano y vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca.

El 29 de mayo de 1987 fue ordenado obispo en la catedral de Santiago de Compostela, para cuya archidiócesis fue nombrado obispo auxiliar. Cuatro años más tarde fue nombrado obispo de Palencia y el 8 de septiembre de 1995 fue nombrado obispo de Bilbao, cesando el 17 de abril de 2010 al tomar posesión de la archidiócesis de Valladolid. Fue creado cardenal por el Papa Francisco el 14 de febrero de 2015.

En la CEE el cardenal Ricardo Blázquez presidió la Comisión Episcopal de Doctrina de la Fe de 1993 a 2002 y de 2002 a 2005 presidió la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. El marzo de 2005 fue elegido presidente de la CEE y en marzo de 2008, tras ser elegido presidente de la CEE para el trienio 2008-2011, monseñor Blázquez fue elegido vicepresidente. Desde el 17 de abril de 2010 es arzobispo de Valladolid. El 1 de marzo fue elegido, de nuevo, vicepresidente de la CEE, en este caso para el trienio 2011-2014. El 12 de marzo de 2014 fue elegido presidente de la CEE para el trienio 2014-2017. El 14 de marzo de 2017 fue elegido presidente de la CEE para el trienio 2017-2020.

En la Santa Sede, monseñor Blázquez, cardenal presbítero del título de la iglesia romana de Santa María in Vallicaelli (Chiesa Nouva), pertenece a los siguientes dicasterios: congregaciones para la Doctrina de la Fe, los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida, Iglesias Orientales y Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, del Consejo Pontificio de la Cultura y de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.

A lo largo de esta mañana está prevista también la elección del vicepresidente de la Conferencia Episcopal.

