Cardenal Juan Luis Cipriani preside el Corpus Christi andino en la capital peruana

– “La fe recibida hay que cultivarla, cuidarla transmitirla”, dijo el arzobispo a los presentes.

"Ustedes, con gran esfuerzo y con mucha alegría de parte de la Iglesia, van transmitiendo los cantos, las vestimentas y también, quisiera yo añadir, la fe. Toda

esta expresión de las

andas, de las músicas, de los bailes, todo es expresión de un espíritu que está contento de poder alabar, adorar y amar a Cristo, el hijo de Dios", expresó el

Cardenal Juan Luis Cipriani a la comunidad de quechua hablantes residente en Lima que se hicieron presentes en la Catedral de Lima para la tradicional

celebración del Corpus Christi Andino, el domingo 25 de junio.

El Arzobispo de Lima exhortó a los jóvenes a mantener las costumbres que sus padres, abuelos y antiguos antecesores aprendieron en la Iglesia Católica. "Con humildad reciban esta responsabilidad que Dios ha querido para nuestro Perú, tradiciones llenas de fe católica que debemos mantener puras, limpias. Nos reunimos

para rezar, nos reunimos para recordar nuestra tierra, nos reunimos para darle gracias a Dios, para ofrecerle lo mejor que tenemos".

"Juventud, reciban esta tradición, esta costumbre; manténganse limpios. La Iglesia es una madre que nos acoge con gozo, que nos limpia, que nos lava, que nos acompaña en el lecho de muerte, que bendice cuando nacen sus hijos, que está al lado de sus preocupaciones en la enfermedad.

Es una madre. Le pedimos a la Virgen María: Sé especialmente madre, consuélanos, ayúdanos, acompáñanos”.

> En otro momento recordó las palabras de San Juan Pablo II cuando visitó la ciudad del Cusco en 1985, en la cual el Santo Padre animaba a los peruanos a acoger la semilla de la palabra de Dios y regarla con los sacramentos.

"Hay que regar la palabra de Dios, hay que escucharla. Es una semilla. Si se pisa, muere; si la riego, crece. La riego

cuando rezo, cuando voy a visitar a San Sebastián, cuando voy a visitar a la

Mamacha, cuando voy a visitar al Señor de Quyllur Rit'i. Cuando me acerco a esas imágenes voy a regar esa fe que está en mi alma. Señor, que no muera la fe, que no me aleje de la Iglesia".

> Finalmente, afirmó que en su próximo viaje al Perú el Papa Francisco quiere conocer las costumbres y tradiciones de nuestro país.

"Desde ahora ya los animo, vamos a rezar por el Papa, vamos a rezar por todo el Perú para que en esos días de enero del año que viene podamos recibirlo con gozo. Que Dios bendiga a todos estos hijos míos quechua hablantes, que reflejan la riqueza de nuestros Andes en la Catedral de Lima. ¡Kausachun Papa Francisco!".

> Concelebraron la Santa Misa, el padre Luis Ayala y el padre Braulio Espinoza.

