El cardenal Filoni ordena a monseñor Tadeusz Wojda arzobispo de Białystok (Polonia)

“En la solemnidad de la Santísima Trinidad, la iglesia se presenta al mundo como comunión de personas, a imagen y semejanza de Dios; porque Dios es comunión de Personas. Que este gran misterio sea para ti, querido don Taddeo, el proyecto para tu iglesia diocesana. Que sea comunión de personas que en la oración y en la santificación encuentran a Cristo y dan testimonio de Él. Se para ella pastor humilde y generoso que carga con las necesidades de sus fieles; infunde confianza entre tus sacerdotes y religiosos, fomenta la colaboración y el intercambio; no se desanimes ante las dificultades”. Este es el deseo que el cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos (CEP), ha dirigido a Mons. Tadeusz Wojda, en la homilía de la Misa para su consagración como Arzobispo de Białystok.



El Cardenal Filoni ha ordenado Arzobispo a Mons. Wojda, Sacerdote de la Sociedad del Apostolado Católico que era Subsecretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en la Basílica Metropolitana de Białystok, la mañana del sábado 10 de junio, en presencia de 33 obispos y unos 350 sacerdotes. También estaban presentes una delegación de la CEP, que contaba además de con el Cardenal Prefecto, con Su Exc. Mons. Protase Rugambwa, Secretario Adjunto de la Congregación y Presidente de las Obras Misionales Pontificias, y con representantes de las confesiones ortodoxa y protestantes, además de autoridades civiles y militares. El Presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha enviado un mensaje al nuevo Arzobispo, que ha sido leído por su capellán el P. Zbigniew Kras.

Luego el Cardenal Filoni ha subrayado: “Don Taddeo es un digno hijo de esta querida tierra de Polonia y estoy feliz de que me haya pedido consagrarlo obispo, no sólo por la amistad y la estima que me unen a él, sino también porque, habiendo recibido yo mismo la ordenación episcopal de San Juan Pablo II, podré transmitirle, por así decirlo, un poco del ADN espiritual de ese gran Pontífice a él y a toda esta Iglesia tan querida”.

Al desear a Mons. Wojda que sea un pastor que “guíe al pueblo de Dios en la peregrinación terrena hasta la felicidad eterna”, el Cardenal ha concluido dándole las gracias “por los veintisiete años de servicio dedicado a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y vosotros, queridos hermanos y hermanas de Białystok orad y amad siempre a vuestro nuevo pastor. Y que María, Reina de Polonia, te proteja a ti y a tu iglesia”. Amen”. (L.M.) (Agencia Fides 12/6/2017)

