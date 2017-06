Cardenal electo Juan José Omella, a los micrófonos de Radio Vaticana

La voz a dos protagonistas a pocas horas del Concistorio convocado por el Papa

(RV, 26-6-2017).- Fue al final del Regina Coeli del pasado 21 de mayo que el Papa Francisco anunció un Concistorio para la creación de 5 nuevos Cardenales que, con su variada proveniencia manifiestan -como dijo el Santo Padre- la catolicidad de la Iglesia difundida sobre toda la tierra. A pocas horas de este evento recordemos lo que nos dijeron dos de los protagonistas. En primer lugar escuchemos a Mons. Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona, España, quien reflexiona sobre el aporte de los cardenales a la Iglesia. Escuchemos también la emoción de Mons. Gregorio Rosa Chávez, auxiliar de la Arquidiócesis de San Salvador, El Salvador. (Raúl Cabrera- Radio Vaticano)

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...